Òrgans humans de butxaca per provar medicaments: de l’artritis reumatoide al càncer colorectal

Leitat ha desenvolupat una plataforma que permet reproduir en miniatura el funcionament de teixits i òrgans humans per provar medicaments i tractaments abans d’administrar-los als pacients. La tecnologia, denominada OGYX, pot recrear fins a 72 models independents en una sola placa de laboratori i obre la porta a avançar cap a una medicina més personalitzada, que permeti identificar quin fàrmac pot funcionar millor en cada cas.
Aquests dispositius, coneguts com a òrgans en un xip (Organ-on-a-Chip), són estructures de petites dimensions, similars a la palma de la mà, que incorporen microcanals i estructures tridimensionals amb cèl·lules humanes reals. Són models en miniatura que reprodueixen determinades funcions biològiques, com la circulació sanguínia o el comportament dels teixits davant d’una malaltia. Així, els investigadors poden observar com reaccionen davant de diferents medicaments sense haver de provar-los directament en persones.
Proves simultànies
Un dels principals avenços de la plataforma OGYX és la capacitat de fer proves simultànies. El model OGYX-ONE permet incorporar fins a 72 models d’òrgans independents en una mateixa placa. A més, funciona mitjançant un sistema de circulació per gravetat, sense necessitat de bombes ni tubs externs, i prescindeix de membranes artificials entre les cèl·lules, cosa que facilita la comunicació biològica directa.
Leitat ja aplica aquesta tecnologia en diferents àmbits de la recerca. Entre els desenvolupaments hi ha un model d’articulació en un xip per estudiar l’artritis reumatoide i comparar tractaments a partir de mostres de sang del pacient. També ha creat un minifetge bioimprès en tres dimensions que reprodueix l’estructura d’un lòbul hepàtic i permet estudiar com aquest òrgan metabolitza els fàrmacs i avaluar-ne la toxicitat. Un altre dels models, l’OncoChip, reprodueix el càncer colorectal a partir de mostres reals per provar diferents teràpies abans d’iniciar un tractament de quimioteràpia.
L’objectiu a llarg termini és fabricar aquests dispositius amb les cèl·lules del mateix pacient i provar-hi diferents medicaments abans de sotmetre’l a un tractament agressiu. La tecnologia també pot contribuir a accelerar el desenvolupament de nous medicaments, reduir-ne els costos i oferir una alternativa als assaigs amb animals.