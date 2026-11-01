Seguint els fluxos de diners

Com ja hem explicat dies enrere, per poder seguir els mercats, estem analitzant les entrades i sortides de diners. Així, els últims moviments setmanals, s’han caracteritzat per mantenir-se les inversions amb certa aversió al risc i, com està passant des de fa dies, amb una rotació molt defensiva. Les entrades han estat marcades pel sector salut i farmacèutic, sortint de la tecnologia de creixement i entrant en aquests sectors més clàssics i de consum bàsic. Les grans farmacèutiques i de salut, així com les d’alimentació i supermercats al detall, considerats com a consum defensiu, han arreplegat el gruix de la liquiditat en la renda variable. Una part també ha anat a una rotació tecnològica, des de sectors de maquinari per a la IA cap a ciberseguretat i programari d’automatització. També hi ha hagut una forta compra de dòlar, provocada per la mateixa situació d’inestabilitat i incertesa, fet que ha conduït a una forta revalorització enfront del ien i a l’euro.
Tal com ja hem dit, la sortida de les tecnològiques grans, per tal de fer recollida de beneficis, ja que aquest any hem fet recorreguts molt verticals d’augment en moltes d’elles. El mercat i els inversors, sembla que estan castigant les companyies que estan comprometent el seu flux de caixa lliure per cometre fortes reinversions. També, una part important de la liquiditat està anant al deute, malgrat la volatilitat, especialment a Europa, sobretot als bons americans a llarg termini que estan pagant més del 5%, fet que també ha afavorit la pujada del dòlar. I per acabar, sembla que una part de la liquiditat dels bancs centrals segueix anant a l’acumulació d’or a llarg termini per motius geopolítics, a curt termini per la pressió del dòlar, hi ha hagut vendes d’or que han anat cap a fons monetaris a ultracurt termini.
La setmana vinent amb les eleccions de mitjà termini als EUA, moltes de les incerteses d’avui i que han dominat els mercats les dues últimes setmanes, probablement arribaran al seu fi, i especialment per Donald Trump, aclarim les directrius d’aquest últim tram del seu mandat.