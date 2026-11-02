Naturcosmetika trasllada la seu a Viladecavalls després de 20 anys a Terrassa: "Canviem d'ubicació, però no d'arrels"

Naturcosmetika ha traslladat la seva seu de Terrassa a Viladecavalls, on ha concentrat les oficines i el magatzem en unes noves instal·lacions situades al carrer de la Bòbila, 21. L'empresa, especialitzada en la distribució i el desenvolupament de cosmètica natural i ecològica certificada, inicia així una nova etapa després de més de dues dècades d'activitat a Terrassa. El canvi d'ubicació, que permetrà reunir en un mateix espai les dues societats del grup (Naturcosmetika i Naturabio Cosmetics), respon a la necessitat d'unificar l'activitat i millorar l'organització logística i les condicions de treball, expliquen des de la companyia.
Fundada oficialment el 2005 per Rosa Flo, que ja treballava en el sector des dels anys noranta, la companyia ha passat d'una petita oficina al carrer de Torrella a un equip d'unes 40 persones i una activitat de distribució que abasta tot Espanya. El de Viladecavalls és el cinquè canvi d'ubicació de l'empresa, que des del 2013 tenia la seu al carrer de Colom, a Terrassa.
La nova nau disposa de més llum natural i instal·lacions més àmplies i còmodes, a més d'incorporar plaques solars per reduir el consum energètic. La ubicació, en un polígon de dimensions reduïdes i envoltat d'espais verds, també ha estat un dels factors valorats per la companyia. "“Ens agrada que sigui un polígon on ens coneixem entre veïns i on hi ha proximitat entre les empreses. De fet, l’empresa que ens ha instal·lat
les plaques solars és del mateix polígon”, expliquen a aquest Diari.
Al llarg de la seva trajectòria, Naturcosmetika ha evolucionat des dels seus inicis com a distribuïdora de marques internacionals de cosmètica natural fins a consolidar un model empresarial que combina distribució, desenvolupament de producte, innovació i experiència en el punt de venda. L'empresa ha anat ampliant el seu catàleg, ha llançat línies pròpies com NaturaBIO Cosmetics, NaturaSPA i HappyBIO Cosmetics, i ha diversificat els seus canals de comercialització per adaptar-se a les noves necessitats del mercat.
El trasllat no comportarà la desaparició de la seva presència comercial a Terrassa. L'empresa mantindrà oberta la botiga NaturaBIO Cosmetics del carrer de la Font Vella, 18, i conservarà també els vincles empresarials i socials que ha anat teixint a la ciutat. Entre altres col·laboracions, treballa amb entitats com Fupar i Prodis en tasques d'etiquetatge i manipulació.
"Canviem d'ubicació, però no canviem d'arrels. Una part molt important de Naturcosmetika continuarà sent terrassenca", assenyala Rosa Flo, fundadora i gerent, en declaracions al Diari de Terrassa.