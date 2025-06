La Cecot celebra la proposta d'ampliació de l'aeroport i demana celeritat en la seva execució

La Cecot ha volorat positivament l’anunci que ha fet aquest dimarts el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en relació a la proposta tècnica per l’ampliació de l’aeroport de Barcelona - El Prat. Alhora, la patronal amb seu a Terrassa ha demanat celeritat en la redacció del Pla Director i projecte tècnic, així com en l’execució, als agents implicats i "poder desbloquejar una demanda històrica".

“Si tenim en compte els anys que fa que reivindiquem aquesta actuació, la proposta arriba tard”, ha expressat Xavier Panés, president de l'organització multisectorial. "La Cecot ha defensat sempre la necessitat que Catalunya compti amb un hub de vols intercontinental i amb una gestió aeroportuària descentralitzada, i ha treballat institucionalment per fer-ho possible des de 2006. Mireu si en fa d’anys que en parlem de la necessitat, amb seriositat”, ha exposat en un comunicat. En aquest sentit, la Cecot recorda que el 2007 hi va haver una mobilització unitària d'entitats empresarials i econòmiques per impulsar l'ampliació.

"Tots sabem que per executar propostes d'aquest tipus cal estratègia, concreció i molt diàleg i treball conjunt per arribar a una proposta que s'acabi executant i que, com en qualsevol projecte, no arribarà a satisfer ningú al 100%. Però això no és necessàriament negatiu si en el seu conjunt tots hi guanyem”, reitera Panés en al·lusió a la tasca desenvolupada pels seus antecessors.

Les opinions dins de la comunitat empresarial i professionals de la Cecot sobre quin és el millor projecte a executar varien. “Però on sí hi ha unanimitat total és en el fet que Catalunya s’ha de poder connectar per via aèria amb altres continents, que la consecució d’aquest objectiu s’ha d’assolir amb el màxim respecte mediambiental possible, i en la necessitat irrenunciable de tenir xarxa d’alta velocitat que connecti amb l’aeroport”, conclou Panés.