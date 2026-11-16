Cecot Formació es transforma en IFEP: una nova marca per a la capacitació professional

La Cecot ha transformat Cecot Formació en IFEP, una nova marca que agrupa els serveis de formació, orientació professional i desenvolupament del talent. El projecte es configura com un hub de capacitació que integra diferents recursos per connectar les necessitats de les empreses amb les competències de les persones, en un context marcat pels canvis tecnològics i les dificultats per trobar determinats perfils professionals.
Des de l'entitat expliquen que IFEP vol anar més enllà de l'oferta formativa i acompanyar les persones al llarg de tota la seva trajectòria professional. Així, integra en un mateix entorn formació, acreditació de competències, orientació laboral, borsa de treball i serveis especialitzats per a empreses. El model s'adreça tant a persones que volen actualitzar coneixements o reorientar la seva carrera com a companyies que necessiten incorporar talent o millorar les competències dels seus equips.
En la presentació de la nova marca, el president de la patronal, Xavier Panés, va justificar el canvi per l'evolució del mercat de treball. "Cecot Formació evoluciona perquè també han evolucionat les empreses, les persones i el mercat de treball", va assenyalar. En aquest sentit, va defensar que "si volem empreses competitives, necessitem persones que puguin continuar aprenent, actualitzant els seus coneixements i creixent professionalment al llarg de tota la seva vida laboral”.
La nova marca parteix d'una trajectòria de més de 30 anys en l'àmbit formatiu. El 2025, l'activitat de la Cecot va superar els 15.000 alumnes, amb 1.187 accions formatives i 30.414 hores de formació. L'entitat va comptar amb 150 docents i va obtenir un índex de satisfacció de 9,23 sobre 10. Actualment, disposa de tres seus a Terrassa i Barcelona, 23 aules pròpies homologades i una xarxa de centres col·laboradors arreu del territori.
Durant aquestes tres dècades, la patronal ha desenvolupat programes de formació i inserció laboral com Singulars, FPO Dual, 30 Plus, Integral Plus i Orienta, a més de disposar de més de 66 certificats de professionalitat homologats.
"Aquesta experiència ens permet fer un pas endavant i integrar tots els serveis en un mateix projecte", va assenyalar la directora de Formació i Desenvolupament de la Cecot, Eulàlia Martínez.
Un model més integrat i digital
La nova marca agrupa serveis i recursos de formació per a persones i empreses, orientació professional, acreditació de competències, serveis empresarials i borsa de treball.
El projecte també incorpora una nova plataforma digital, amb un web renovat, una àrea privada personalitzada i una acadèmia en línia integrada. A més, preveu ampliar les col·laboracions amb empreses i institucions, amb una aposta destacada per la formació oficial SAP, especialitzada en eines de gestió empresarial.
"IFEP és una oportunitat per rellançar un hub de capacitació actualitzat, més digitalitzat i connectat amb les empreses i entitats de referència", va destacar el secretari general de la Cecot, Oriol Alba, en la presentació. L'objectiu, va afegir, és reforçar les fortaleses de l'entitat i adaptar-se a les noves necessitats del mercat laboral.