El Gremi Tèxtil aborda amb Sàmper els reptes del sector: digitalització, costos energètics, absentisme i competència

Inversió per modernitzar les pimes, costos energètics, absentisme i competència deslleial de països extracomunitaris. Aquests són els quatre àmbits d'actuació prioritaris que l’Institut Industrial de Terrassa-Gremi Tèxtil ha traslladat aquest dijous al conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, en una reunió en què també ha participat la directora general de Comerç, Marta Angerri.
En representació de l’entitat terrassenca hi han assistit el president, Francesc Roca; la vicepresidenta, Núria Aurell, i els membres del comitè executiu Joaquín Badrinas i Marc Lloveras.
Durant la trobada, els representants empresarials han defensat la necessitat d’impulsar la inversió i la digitalització per facilitar la modernització de les petites i mitjanes empreses industrials i reforçar-ne la competitivitat. També han exposat l’impacte dels costos energètics sobre l’activitat productiva del sector i han assenyalat l’absentisme laboral com un dels principals reptes que afronten actualment les companyies.
Un altre dels punts centrals ha estat la competència "deslleial" productes procedents de països de fora de la Unió Europea, que, segons l’entitat, afecta el teixit productiu local.
L’Institut Industrial ha valorat positivament la interlocució amb el Departament i ha expressat la voluntat de mantenir la col·laboració per avançar cap a una indústria tèxtil més competitiva.