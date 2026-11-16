Vytrus suma un milió d'euros més a la nova planta de Terrassa

Vytrus Biotech ampliarà en un milió d'euros la inversió prevista per a la seva nova planta productiva de Terrassa, que passarà dels 3,5 milions inicialment pressupostats a uns 4,5 milions. L'empresa biotecnològica ha aprovat aquesta ampliació per reforçar l'equipament i les instal·lacions de la futura fàbrica, amb l'objectiu de multiplicar per quatre la seva capacitat productiva respecte del 2025, en lloc de triplicar-la, com preveia inicialment.
La inversió addicional es destinarà principalment a incorporar nous bioreactors i a ampliar les instal·lacions auxiliars necessàries per al funcionament dels equips. Amb aquesta capacitat, la companyia vol poder atendre comandes de més volum de clients internacionals en terminis més ajustats i respondre al creixement previst de la demanda dels seus ingredients actius per a la indústria cosmètica.
El projecte també incorpora espais per acollir visites i auditories de grans clients, presentacions de nous ingredients, formacions a distribuïdors i trobades amb inversors i accionistes. La intenció és convertir la planta en un aparador de la tecnologia de Vytrus i facilitar els processos d'homologació com a proveïdor.
La companyia preveu que la nova planta entri en funcionament abans de l'estiu del 2027. L'ampliació del projecte i els tràmits administratius han allargat el calendari inicial, però Vytrus assenyala que ja ha adaptat les instal·lacions actuals per assumir l'augment d'activitat previst durant el 2027. Per aquest motiu, l'empresa no preveu que el canvi de calendari afecti els objectius fixats per a aquell exercici en el seu pla estratègic 2024-2027.
Pel que fa al finançament, el milió addicional es cobrirà íntegrament amb un préstec concedit per Banc Sabadell, amb un termini d'amortització de set anys i un tipus d'interès fix del 3,55%.