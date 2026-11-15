Els beneficis empresarials manen

En aquest moment de transició postelectoral als EUA que ha canviat algunes regles del joc, especialment en la bel·ligerància en què el seu president ha estat prenent decisions, els inversors estem a l’expectativa dels moviments del partit demòcrata.
El que continua sent evident, és que els beneficis marquen el ritme dels mercats. Així, malgrat les situacions geopolítiques complexes tant a l’Europa de l’Est com a l’Orient Mitjà, que han causat correccions a les borses, així com un avís a navegants respecte a l’excés de reinversió molt especialment en la IA, les grans companyies que dominen la tecnologia continuen engruixint els seus balanços amb uns beneficis molt per sobre de l’esperat. L’exemple són els 19 valors relacionats amb la IA dels EUA que donaran un benefici de més de 700.000 milions de dòlars enfront dels 500.000 milions que donaran la resta de valors de les millors 500 empreses que cotitzen. El mateix està passant a Europa, on la IA i l’electrificació estan també donant uns beneficis per sobre de les mitjanes. Tot i això, els PER de les companyies han caigut i en el cas dels EUA estan per sota de 19 vegades. La discussió actual està amb la repetibilitat d’aquest creixement dels beneficis en el temps, que està condicionada per la forta reinversió, i els dubtes entren quan es parla de desaccelerar per tal que les empreses no cremin tot el “cash flow” lliure en aquesta roda, sinó que ho facin més pausadament per evitar la possible descapitalització. La capacitat de producció necessària de xips, semiconductors, generació d’energia, sistemes elèctrics i de refrigeració, que fins ara estan reportant un auge condicionat per aquesta inversió, obliga a totes elles a mantenir uns ritmes d’inversió vertiginosos per donar resposta a la forta demanda generada per aquesta roda.
La regulació del sector i la descapitalització poden condicionar aquesta velocitat d’inversió i de creixement de cara a un futur pròxim, malgrat que moltes companyies ja tenen els pressupostos i vendes del 2027 tancats, i, per tant, esperen poder mantenir aquest ritme de creixement dels beneficis que ens està guiant.