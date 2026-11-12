L'afiliació creix entre la població estrangera a Terrassa; l'atur també

La població estrangera guanya pes en el mercat laboral de Terrassa. El nombre de persones amb nacionalitat estrangera residents a la ciutat i afiliades a la Seguretat Social ha augmentat un 23,4% en un any, fins a les 17.530, mentre que entre la població espanyola l'increment ha estat de l'1,6%. L'evolució de l'atur registrat també és més desfavorable per al primer col·lectiu: els desocupats estrangers han crescut un 21,6% interanual, davant del 0,9% del conjunt de la població.
Les dades provisionals d'afiliació de l'Idescat, publicades aquest dijous, mostren que Terrassa comptabilitza 108.670 residents afiliats, un 4,6% més que dotze mesos abans. D'aquest increment, 3.325 corresponen a estrangers i 1.470 a persones amb nacionalitat espanyola. Així, prop del 69% del creixement net de l'afiliació en aquest període s'explica per l'augment del primer grup, que ja representa el 16,1% del total de cotitzants residents a la ciutat.
La diferència també es manifesta en la comparació mensual. Entre setembre i octubre, l'afiliació estrangera ha augmentat en 660 persones, un 3,9%, mentre que la de nacionalitat espanyola ho ha fet en 630, un 0,7%. En el cas dels menors de 30 anys estrangers, l'increment ha estat del 4,9% en només un mes, en passar de 3.700 a 3.880 afiliats. Entre els 30 i els 44 anys, el creixement mensual ha estat del 3,9%; entre els 45 i els 54, del 3,2%, i entre els majors de 55 anys, també del 3,2%.
En el còmput interanual, l'increment és encara més destacat entre els joves. Els afiliats estrangers menors de 30 anys han passat de 2.870 a 3.880 en un any, un augment del 35,2%, el més elevat de tots els grups d'edat. Entre els 30 i els 44 anys, el creixement ha estat del 22,7%; entre els 45 i els 54, del 15,8%, i entre els majors de 55 anys, del 21,3%.
L'atur també s'accelera
Pel que fa a desocupació, l'Informe mensual sobre l'evolució de l'atur registrat a Terrassa, elaborat pel Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat, situa en 11.759 el nombre de terrassencs sense feina a l'octubre, 110 més que fa un any. D'aquests, 2.841 tenen nacionalitat estrangera, 505 més que l'octubre del 2025. L'increment és del 21,6%, molt per sobre del 0,9% del conjunt. En canvi, el nombre d'aturats amb nacionalitat espanyola ha disminuït en aquest període.
La comparació amb el setembre també mostra un augment més intens entre els estrangers. En un mes, l'atur registrat d'aquest col·lectiu ha crescut en 190 persones, un 7,2%, mentre que el de nacionalitat espanyola ha augmentat en 61 persones, un 0,7%. En total, l'atur a Terrassa ha pujat un 2,2%, amb 251 persones més.
També en aquest indicador els joves estrangers destaquen per l'augment. L'atur registrat entre els menors de 30 anys amb nacionalitat estrangera ha crescut un 45,8% interanual i un 14,4% respecte del setembre. En el conjunt de la població d'aquesta franja d'edat, l'increment ha estat de l'1,6% en un any i del 19,8% en un mes. Per sexes, l'atur entre els homes estrangers ha pujat un 33,4% interanual i entre les dones, un 14,3%.
L'efecte de la regularització
El procés de regularització impulsat pel Govern espanyol podria haver contribuït a aquesta evolució, tant per l'accés de més persones a l'ocupació formal com per la seva inscripció als serveis d'ocupació. Tanmateix, les estadístiques locals no indiquen quantes de les persones afiliades o inscrites a l'atur s'han acollit a la regularització, de manera que no es pot separar aquest possible efecte de la resta de factors que influeixen en el mercat laboral.