Els fons propietaris de Celsa han posat en marxa el procés per sortir de la siderúrgica vallesana. SVP, Attestor, Golden Free i Cross Ocean, que sumen el 98% del capital, han començat a estudiar com desinvertir la seva participació, coincidint amb la presentació d’uns resultats que mostren la recuperació del negoci: Celsa ha guanyat 50,7 milions d’euros en el primer semestre, davant les pèrdues de 3 milions d’un any abans.
El president de la companyia amb seu a Castellbisbal, Rafael Villaseca, ha explicat aquest dimarts en roda de premsa que el consell d’administració va aprovar l’inici del procés la setmana passada. Els fons no s’han marcat cap termini i estan oberts a diferents alternatives, des d’una operació corporativa fins a una possible sortida a borsa. La intenció és que els quatre accionistes surtin alhora.
Villaseca ha remarcat que el procés serà "formal i ordenat" i es farà "sense presses i sense urgències". En cas que les condicions de mercat no siguin favorables, ha assenyalat que es podria aturar. El president de la siderúrgica considera, però, que l’empresa "tindrà interès" i que té un valor notable.
Villaseca ha indicat que, en tot cas, l'operació era esperada, ja que els fons estan especialitzats en empreses en dificultats i sortir després de donar la volta a la situació. Ha afegit que la situació és "molt inicial" i que seran els mercats i els assessors els que orientin els següents passos cap a una direcció o altres. "Es farà el més convenient per al benefici de l'accionista i per a configurar un accionariat estable per a la companyia", ha afegit.
El deute net se sitaa en 1.134 milions, amb una ràtio de palanquejament de 2,3x
Pel que fa als resultats, Celsa ha facturat 1.786 milions d’euros entre gener i juny i ha obtingut un Ebitda ajustat de 288 milions, un 29% més que en el mateix període de l’any passat. En un context de mínims històrics de la producció siderúrgica europea, la producció de la firma vallesanaha estat de 2,21 milions de tones, enfront als 2,28 milions del primer semestre del 2025 i els 2,19 milions del mateix període del 2024.
La companyia amb seu a Castellbisbal ha reduït també de manera important el deute després de la reestructuració. El deute net sènior se situava a finals de juny en 1.134 milions d’euros, amb una ràtio de palanquejament de 2,3 vegades, davant dels 3.689 milions i les 8,4 vegades de novembre del 2023.
El Pla de Creació de Valor ha generat fins al juny 156 milions d’euros d’Ebitda anualitzat, 31 milions més del previst i prop del 90% de l’objectiu fixat per al 2028. Celsa ha invertit 67 milions d’euros en les seves plantes durant el semestre i preveu invertir-ne 32 milions a A Laracha, a la Corunya, en una nova línia de productes d’alt valor afegit.
Villaseca ha qualificat de "sostenible" el benefici del primer semestre i ha assenyalat que els resultats permeten afrontar el futur de Celsa "de forma optimista".