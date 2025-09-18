Centres Torguet capta 1,2 milions d'euros per liderar la xarxa de psicologia més gran d’Espanya

Centres Torguet ha captat 1,2 milions d’euros per liderar la xarxa de psicologia més gran d’Espanya. La firma terrassenca ha tancat una ronda d'inversió liderada pels fons First Drop, Faraday, Ship2B, ESADE BAN i Castiventures, juntament amb "business angels" com Guillem Serra Autonell (cofundador de Mediquo i Meeting Doctors) i Inés Urés Gómez (exCMO de Treatwell i assessora d'empreses emergents d’alt creixement).
El projecte de Centres Torguet està impulsat per Maurici Badia, emprenedor que va portar a borsa la marca de mobles sostenibles Hannun, i per la seva mare, Mercè Torguet, psicòloga amb més de 25 anys d’experiència clínica. Actualment, opera en dues grans línies: amb pacients privats, que busquen atenció psicològica "de qualitat i propera" –diuen–; i pacients de mútues, gràcies a acords amb les principals asseguradores del país.
Els fons recaptats amb la ronda d'inversió es destinaran a l'expansió a deu noves ciutats de tot Espanya i al trasllat a centres més grans a les nou ciutats on ja tenen presència. A més, invertiran en desenvolupament tecnològic, amb una nova web i una plataforma digital de reserves i en la millora del "call center", primer contacte amb els pacients, per garantir proximitat en la primera trucada. També els usaran en el terreny del màrqueting, per a "construir la marca de referència en psicologia a Espanya".
Centres Torguet va arribar a 7.000 visites el 2023, 20.000 el 2024 i té l'objectiu de fer-ne més de 30.000 aquest 2025. L'empresa va facturar 300.000 euros el 2023 i 830.000 euros l'any passat. Enguany, preveu arribar als 1,5 milions.
En aquest sentit, la companyia aspira a consolidar-se com la xarxa líder de psicologia a Espanya i arribar a les 50 clíniques el 2027, amb presència a totes les capitals de província.
Centres Torguet va néixer el 2003 amb l’obertura de la primera consulta a Terrassa per part de Mercè Torguet. El 2023, amb la incorporació de Maurici Badia, el projecte va fer un salt empresarial per convertir-se en la primera xarxa de clíniques de psicologia a Espanya.
“Amb Hannun vaig aprendre a crear i escalar una marca referent a Europa; ara vull aplicar aquest coneixement per democratitzar l’accés a la salut mental a Espanya”, indica Maurici Badia. “Fa més de 25 anys que treballo com a psicòloga i sempre he somiat que l’atenció psicològica de qualitat arribi a totes les persones, visquin on visquin”, assenyala Mercè Torguet.