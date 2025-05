La ciberseguretat centrarà la tercera edició del Digital Summit de la Cambra

El Digital Summit'25 de la Cambra de Comerç de Terrassa posarà el focus en la ciberseguretat com a element clau per protegir i fer créixer els negocis en un entorn cada cop més digitalitzat. L'esdeveniment, impulsat per l'Oficina AceleraPyme per al Kit Digital, tindrà lloc a Cinesa Parc Vallès aquest dijous, 22 de maig, entre les 9 i les 12 hores, a Cinesa Parc Vallès Terrassa i està especialment dirigit a pimes i professionals autònoms que volen entendre com blindar els seus actius digitals i convertir la seguretat en un avantatge competitiu.

Aquesta és la tercera edició del Digital Summit que impulsa la Cambra de Comerç de Terrassa, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats reals del teixit empresarial del territori en matèria de transformació digital. En aquesta ocasió, posa la mirada en la protecció contra els ciberatacs, la gestió de riscos digitals i com avançar en una digitalització segura dels negocis. Des dels serveis de digitalització de l’entitat terrassenca assenyalen que “el 60% de les empreses que pateixen un ciberatac, no sobreviuen més d’un any. La majoria podria haver-se evitat”,

Ponents

El president de la corporació, Ramon Talamàs, donarà la benvinguda als assistents i farà l’obertura institucional del Digital Summit’25. La periodista, comunicadora i experta en tecnologia Mariola Dinarès conduirà la jornada, que comptarà amb la participació d'experts reconeguts en ciberseguretat, que compartiran les seves experiències i consells pràctics per protegir les empreses dels riscos digitals.

L’expert en seguretat ofensiva i hacker ètic Eloi Manuel obrirà la jornada amb la ponència “Pensa com un hacker: adopta el security mindset”. L’enginyer informàtic desvetllarà com detectar vulnerabilitats abans que ho facin els atacants i compartirà casos reals per entendre com transformar la por en estratègia i la seguretat en cultura. Eloi Manuel és un referent en la divulgació de bones pràctiques en seguretat digital, especialment en l’àmbit de les pimes.

El CIO de Heavymovement, Jesús Álvarez, exposarà el cas real d’un frau digital sofert per la seva empresa a través d’un atac per correu electrònic. Amb la ponència “El risc de la suplantació d’identitat en el correu electrònic”, aquest enginyer industrial analitzarà les mesures de prevenció i la importància de fomentar una cultura de seguretat.

El responsable de Transformació i Operacions en Ciberseguretat de DXC Technology per a Iberia, Antoni Lorenzana, intervindrà amb “No tot està perdut: prevenció i protecció”, una sessió pràctica amb accions immediates i solucions per prioritzar riscos i protegir l’empresa amb recursos assequibles.

La fundadora i CEO d’OnBRANDING, Selva Orejón, tancarà les ponències amb “Ciberseguretat i Reputació a l’Era de la Desinformació”. L’experta en protecció de marca i ciberseguretat revisarà l’impacte d’atacs silenciosos a la reputació corporativa i com implementar estratègies de defensa digital i geopolítica a les empreses. Després de les ponències, els assistents tindran l'oportunitat de participar en una taula rodona amb els experts, seguit d'un debat obert per resoldre dubtes i compartir experiències.

La cloenda de la jornada anirà a càrrec d'Helena Rodríguez, directora de Certificacions de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que oferirà una visió final sobre la importància de la seguretat digital per a les empreses catalanes. L’assistència a aquesta jornada és gratuïta prèvia inscripció.