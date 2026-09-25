Cinc beques per acostar el tèxtil als joves de Terrassa: "No parlem només de moda, sinó d'una indústria global"

La
Fundació Institut Industrial i Comercial i el Gremi Tèxtil han lliurat aquest divendres cinc beques a alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils de l’Institut Terrassa, en la segona edició d’un programa que vol impulsar les vocacions professionals i contribuir al relleu generacional del sector. Les ajudes permetran cobrir les despeses de matrícula i materials dels estudis.
Les beques han estat per a dos alumnes de primer curs,
Camila Borges i Pablo Moreno, i tres de segon, Karen Xiomara Santamaria, Marta Mañà i Tatiana Guerra. L’acte d'entrega ha posat de manifest la voluntat de reforçar els vincles entre el centre educatiu i el teixit empresarial del territori, així com de donar visibilitat a les oportunitats professionals que ofereix actualment aquesta indústria.
El membre del comitè executiu del Gremi Tèxtil
Marc Lloveras ha remarcat que el sector forma part de la història i la identitat industrial de Terrassa i ha assenyalat que el seu futur passa per àmbits com la innovació, la digitalització i la sostenibilitat. "No parlem només de moda, sinó també d’una indústria global amb infinitat d’aplicacions", ha apuntat. En aquest sentit, ha defensat que les empreses necessiten persones preparades i amb capacitat d’adaptació i ha destacat la col·laboració entre el món educatiu i l’empresarial com una via per garantir el relleu generacional.
Des de l’Institut Terrassa, la directora,
Sílvia Nicolás, ha posat en valor la tasca del professorat del cicle i la seva connexió amb el teixit productiu de la ciutat i del Vallès Occidental. Aquesta relació, ha assenyalat, permet que la formació tingui projecció més enllà del centre i que l’alumnat pugui aprofitar el seu talent i esforç per accedir a més oportunitats. Més enllà de la moda
Precisament, la necessitat de superar la visió del tèxtil associada exclusivament a la roba i la moda ha estat un dels eixos de la sessió divulgativa que ha ofert
Helena Oliver-Ortega, doctora i investigadora del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials de la UPC. La ponent ha repassat diferents aplicacions de l’enginyeria tèxtil, des dels teixits tècnics fins als materials intel·ligents i les aplicacions en sectors com l’aeronàutica, la medicina o la construcció.
Oliver-Ortega ha explicat que el sector viu una transformació constant en què la tradició conviu amb la
innovació. Entre els exemples que ha exposat hi ha cadenes tèxtils capaces d’aixecar càrregues de fins a 20 tones, materials lleugers i resistents per al sector aeronàutic, teixits amb sensors integrats o peces capaces de generar calor. També ha mostrat aplicacions relacionades amb la salut, com els tèxtils intel·ligents capaços de monitoritzar constants o materials pensats per a aplicacions mèdiques.
Oliver-Ortega ha mostrat uns pantalons amb teixit tenyit amb pinyolada de dues fases
Nebridi Aróztegui
La
sostenibilitat és un altre dels grans reptes. La investigadora ha explicat diferents línies de treball relacionades amb el reciclatge de residus tèxtils, la reutilització de l’aigua dels processos de tintura i la reducció del consum d’aquest recurs. També ha mostrat un teixit tenyit amb pinyolada de dues fases, un residu procedent de la premsa de l’oliva, com a exemple de recerca de nous colorants a partir de residus agrícoles.
Un altre dels canvis que ha destacat és l’arribada del
passaport digital de producte, que haurà d’aportar informació més detallada sobre la composició, els acabats, els usos i les possibilitats de desmuntatge i reciclatge dels productes. Una porta cap a la universitat
La formació professional també pot ser un primer pas cap a estudis superiors. Oliver-Ortega ha animat l’alumnat a continuar estudiant i ha recordat que Terrassa acull la
titulació d’Enginyeria Tèxtil de la UPC. Segons ha explicat, els estudiants arriben habitualment al quart curs treballant.
La cap del Departament de Tèxtil, Disseny i Moda de l’Institut Terrassa,
Rosa Fernández, també ha encoratjat l’alumnat a continuar formant-se i a descobrir les possibilitats de la indústria tèxtil més enllà de la confecció. Ha destacat especialment el pes de l’activitat tècnica i industrial al territori i la presència d’empreses de Terrassa, Sabadell i Rubí amb activitat internacional. "El sector té futur", ha remarcat Fernández, que ha reivindicat la necessitat que els joves coneguin aquesta diversitat d’aplicacions i tinguin ganes d’investigar i continuar estudiant.