De Google a ChatGPT: el repte del comerç local per no perdre's en les cerques per IA

La intel·ligència artificial està canviant la manera com els consumidors busquen informació i recomanacions a internet, i els comerços han de preparar la seva presència digital per a aquest nou escenari. Una quinzena de professionals de Terrassa, Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal han participat aquesta setmana en un taller de la Cambra de Comerç de Terrassa dedicat precisament a analitzar com els negocis poden adaptar-se a les cerques amb eines com ChatGPT.
La sessió, titulada "De Google a ChatGPT: com preparar el teu negoci per a les noves cerques", s’ha adreçat a comerços de sectors diversos, com la moda, la floristeria, la papereria, l’alimentació i els serveis. El taller ha anat a càrrec de Raquel Garcia Evans, enginyera i cofundadora de l’empresa de projectes d’internet SQUIZZO.
La formació ha abordat com estan canviant els hàbits de cerca dels consumidors i quina informació poden utilitzar les eines d’intel·ligència artificial per elaborar respostes i recomanacions. En aquest context, la Cambra assenyala que els comerços han de facilitar informació clara i suficient sobre la seva activitat perquè aquestes eines puguin identificar-los i relacionar-los amb les necessitats dels usuaris.
"Perquè la IA pugui relacionar una necessitat concreta amb un comerç, ha de disposar de prou context i d’informació clara sobre el negoci", explica Elisenda Moncada, responsable de l’Àrea de Comerç de la Cambra de Terrassa. El taller ha posat així el focus en la necessitat que els establiments revisin com expliquen què ofereixen i com estan representats digitalment.
La formació s’emmarca en el Programa de Suport al Comerç Minorista 2026 de la Cambra de Terrassa, que inclou diagnosis individualitzades d’innovació comercial i activitats formatives. Des de l’inici del programa, l’any 2004, i fins a l’edició de 2025, un total de 627 establiments de la demarcació se n’han beneficiat. Aquest any s’ofereixen 21 diagnosis gratuïtes, que inclouen una anàlisi de cada negoci i un informe amb recomanacions per millorar-ne la competitivitat.
El programa preveu també un segon taller relacionat amb la intel·ligència artificial. El 21 d’octubre, la Cambra abordarà la gestió de les ressenyes i els comentaris dels clients i l’ús de la IA per analitzar-los, respondre’ls i incorporar aquesta informació a l’estratègia comercial.
D’altra banda, l’entitat organitzarà el 14 d’octubre la jornada "L’FP Dual: incorpora talent al teu comerç", centrada en les possibilitats que ofereix aquesta modalitat formativa als negocis. La sessió comptarà amb la participació de l’Institut Montserrat Roig i Salesians, que presentaran la seva oferta formativa vinculada al comerç i les vies de col·laboració amb les empreses.