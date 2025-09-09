Circontrol se suma a la crida empresarial per mantenir l’objectiu de zero emissions el 2035

Circontrol, empresa amb seu a Viladecavalls i especialitzada en infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, és una de les més de 150 empreses europees que han signat una carta oberta adreçada a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. El text, signat pel director general de l’empresa, Joan Hinojo, demana que es mantingui intacte l’objectiu establert per al 2035: que tots els vehicles nous matriculats a la UE siguin de zero emissions.
Les empreses signants representen tota la cadena de valor del vehicle elèctric: des de fabricants de cotxes i bateries fins a proveïdors de programari, electricitat i serveis d’enginyeria. Segons afirmen, aquest objectiu ja ha activat inversions per valor de centenars de milers de milions d’euros i ha generat més de 150.000 llocs de treball arreu d’Europa.
A la carta, s’adverteix que un eventual endarreriment de l’objectiu o la reintroducció de tecnologies menys eficients afectaria negativament la confiança dels inversors i facilitaria l’avantatge a competidors globals com la Xina. També es reclama una estratègia industrial europea més decidida, amb més suport a la producció de bateries, les infraestructures de recàrrega, la transformació dels proveïdors i incentius coherents per a la ciutadania.
Entre les empreses signants hi figuren grans noms com Volvo, Uber, Polestar, Iberdrola, Fastned, Wallbox o Zunder.
En contrast amb aquesta postura, els presidents de l'Associació Europea de Fabricants d'Automòbils (ACEA) i l'Associació Europea de Proveïdors d'Automoció (CLEPA), Ola Källenius i Matthias Zink, que són també els màxims responsables de Mercedes-Benz i del negoci de Transmissió i Xassís de Schaeffler, han adreçat també una carta a Ursula von der Leyen en què afirmen que els objectius de reducció de CO₂ fixats per al 2030 i 2035 “ja no són realistes” en el context actual. Les organitzacions demanen més flexibilitat en la regulació de les tecnologies de propulsió i reclamen un enfocament més pragmàtic, que inclogui més ajudes públiques i una millora substancial en la infraestructura de recàrrega.
Aquest divendres 12 de setembre, la Comissió Europea celebra una nova sessió del Diàleg Estratègic sobre el Futur de la Indústria Europea, la tercera i última de l'any. Ursula von der Leyen acollirà a Brussel·les una reunió amb els principals executius del sector en la qual es preveu que hi hagi un diàleg estratègic en el qual es discuteixi la possibilitat de marcar nous tempos per a aquestes decisions.