La fundació francesa Christian Roulleau coneix de prop el programa del CST “Mou-te: salut en acció” al CAP Can Roca

El CAP Can Roca va rebre aquest dimarts la visita de Stephanie Delamarre i Isabel Cid, representants de la Fundació Christian Roulleau, entitat col·laboradora del programa “Mou-te: salut en acció”, impulsat des d’Atenció Primària i Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).
La trobada va servir per conèixer de primera mà l’evolució del projecte i escoltar els testimonis de diverses persones participants, que van posar en valor les millores físiques, emocionals i socials assolides gràcies a aquesta iniciativa comunitària.
El programa s’emmarca en el model de Prescripció Social del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i neix de la col·laboració entre el CST i la Fundació Christian Roulleau. L’objectiu és donar resposta a situacions detectades des de la consulta mèdica, com ara el sedentarisme, l’aïllament social o les dificultats per accedir a activitats dirigides.
“Mou-te: salut en acció” ofereix sessions grupals d’activitat física adaptada orientades a promoure hàbits saludables, afavorir la socialització i millorar el benestar integral de les persones participants. Actualment, el projecte es desenvolupa en diversos centres d’Atenció Primària de Terrassa i s’adreça especialment a persones sedentàries, amb malalties cròniques, en risc d’exclusió social o amb problemes de salut mental estabilitzats.
Des de la seva posada en marxa, el març passat, el programa ha registrat una elevada participació i continuïtat, consolidant-se com una eina de promoció de la salut i prevenció comunitària. Durant la visita, les representants de la Fundació van poder comprovar com l’activitat ha contribuït a millorar la força, la resistència i la mobilitat de les persones participants, afavorint-ne l’autonomia i la qualitat de vida.
Més enllà dels beneficis físics, els participants també van destacar l’impacte emocional i social del programa. Segons van explicar, les sessions els han ajudat a estructurar la setmana, recuperar espais de relació i sentir-se part d’una comunitat. També van valorar positivament els vincles d’amistat creats i la relació propera amb el professional responsable de l’activitat, basada en l’acompanyament, el respecte i la cura mútua.