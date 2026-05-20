Can Roca celebra la segona festa al carrer per dinamitzar el teixit comercial

El barri de Can Roca es prepara per acollir aquest dissabte, 23 de maig, la segona edició de la iniciativa “Can Roca al Carrer”. Aquesta jornada festiva i comercial, que busca consolidar-se com una cita de referència al calendari del barri, tindrà lloc al parc de les Nacions Unides entre les 10 i les 15 hores. L’Associació de Veïns de Can Roca ha presentat els detalls de l’esdeveniment al tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Comerç i Mercats, Xavier Cardona, en una trobada per ultimar els preparatius.
L’activitat aplegarà diversos comerços i establiments de l’entorn en una mostra a l’aire lliure dedicada als productes locals i de proximitat. L’objectiu principal de la celebració és dinamitzar el teixit comercial de la zona i, al mateix temps, fomentar la convivència i la cohesió veïnal.
L’organització ha dissenyat una programació molt completa que inclourà música i diverses propostes dirigides al públic familiar.
Gastronomia i activitats infantils
Per obrir boca i donar el tret de sortida a la jornada, s’oferirà una xocolatada a partir de les 10 hores amb un preu de 2 euros el tiquet. Més endavant, a les 11 hores, els més petits podran participar en una activitat de pintacares, que tindrà un cost de 3 euros. De cara a l’hora de dinar, la trobada culminarà amb una botifarrada popular que oferirà botifarra i beguda per 5 euros per persona.
Aquesta proposta lúdica, que es va estrenar l’any passat, amenitzarà l’espai públic del barri durant tot el matí. La iniciativa compta amb la participació activa de múltiples negocis i entitats i té el suport de l’Ajuntament de Terrassa per continuar impulsant el comerç de proximitat a la ciutat. És una de les cites que cada cop se celebren més als barris durant la primavera, impulsades per les associacions veïnals i comercials.