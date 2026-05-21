Cirsa obté un benefici net de 44,6 milions d'euros el primer trimestre, un 59% més

Cirsa va tancar el primer trimestre del 2026 amb un benefici net de 44,6 milions d'euros, un 59% més que en el mateix període de l'any anterior. La multinacional terrassenca del sector del joc i l'oci va assolir fins al març un benefici operatiu (Ebitda) de 193,9 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment interanual del 8,5%, ha comunicat aquest dijous la companyia amb seu a la carretera de Castellar.
Els ingressos d’explotació del grup van arribar als 623 milions d’euros, amb un increment interanual del 8%, impulsats tant pel negoci presencial com per l’activitat en línia. Sense l’impacte del tipus de canvi, el creixement dels ingressos s’eleva fins al 9,5%.
La companyia destaca que es tracta del 71è trimestre consecutiu amb creixement de l’Ebitda —sense comptar el període de la covid— i atribueix els resultats a “una estratègia ben definida”, la solidesa operativa i una posició financera reforçada.
Inversions
El grup presidit per Joaquim Agut preveu invertir aquest any més de 200 milions d’euros en creixement orgànic i millora operativa. Aquesta xifra superaria els 350 milions en incorporar les inversions previstes en adquisicions.
De fet, la firma egarenca assegura que la solidesa dels resultats, juntament amb la bona posició de liquiditat del grup li permeten avançar "amb confiança" en el seu pla de creixement, "contemplant fins i tot una acceleració de la seva activitat d'M&A corporatiu en els pròxims mesos, en línia amb les seves previsions d'inversió i expansió per adquisicions".
En aquest sentit, Cirsa assegura que manté “un pipeline fort” d’operacions de compra amb potencial per accelerar el creixement dels ingressos per sobre del 10%.
La multinacional també subratlla la millora de la seva estructura financera. Des de començaments del 2025 ha reduït el deute en 589 milions d’euros i ha retallat en 17,9 milions les despeses financeres trimestrals gràcies al refinançament del deute executat l’any passat. La ràtio de palanquejament se situa ara en 2,69 vegades l’Ebitda, a prop de l’objectiu fixat per la companyia.
A 31 de març, el deute financer net de Cirsa era de 2.049 milions d’euros, mentre que la caixa disponible ascendia a 314,7 milions i la liquiditat total fregava els 699 milions. La companyia ha repartit aquest maig un dividend de 75 milions d’euros.
Evolució per negocis
La divisió de "slots" a Espanya va tornar a ser un dels grans motors del grup. Els ingressos d’aquesta àrea van créixer un 13,1% i l’Ebitda es va disparar un 17,8%, fins als 64,2 milions d’euros. Cirsa atribueix aquest comportament al bon rendiment dels nous productes comercials i al programa de renovació de màquines.
En canvi, durant el primer trimestre de 2026 Itàlia va experimentar una evolució negativa del mercat en AWP però estable en VLTs. "Malgrat això, Cirsa continua obtenint resultats per sobre del mercat i va tancar el primer trimestre en positiu en tots dos productes, gràcies la incorporació
de dues operacions (Game Paradise i Bingo Borgaro), i a les accions de millora de productivitat i eficiència, tant en el segment d'operacions com en retail", destaca el grup.
El negoci de casinos va millorar amb força, amb un augment del 8,3% dels ingressos i del 8,2% de l’Ebitda. La companyia destaca especialment la integració dels casinos adquirits recentment al Perú i al Marroc.
Pel que fa al joc en línia i les apostes esportives, els ingressos van créixer un 9,4%, impulsats sobretot pels mercats d’Espanya, Itàlia i el Perú. Tot i això, la divisió va veure reduït el seu Ebitda pels nous impostos sobre el joc en línia aplicats al mercat peruà.