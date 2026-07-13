Cirsa compra l'operador líder de casino en línia de Paraguai

Cirsa ha adquirit una participació majoritària a Slots del Sol, l'operador número u de casinos en línia de Paraguai, ha anunciat aquest dilluns la multinacional terrassenca del sector del joc i l'oci en un comunicat.
La companyia opera una "exitosa" oferta de casino en línia a través de slotsdelsolonline.com, així com dos casinos i dues sales de joc a Paraguai, una estructura omnicanal que Cirsa assegura que està completament alineada amb la seva estratègia.
Amb aquesta operació Cirsa entra a Paraguai, "un mercat adjacent que encaixa perfectament amb l'estratègia de diversificació internacional de la companyia, en oferir una economia estable i en creixement, i en l'àmbit del joc, amb una regulació estable des de fa molts anys", exposa l'empresa egarenca.
Cirsa sosté que aquesta adquisició li permetrà reforçar la seva estratègia omnicanal, "amb una posició de lideratge en un mercat en creixement estructural".
"Aquesta adquisició reforça el compromís estratègic de Cirsa amb l'acceleració del creixement en l'àmbit del joc en línia. Paraguai representa un mercat regulat atractiu i molt estable, amb sòlids fonaments, i Slots del Sol ens proporciona una plataforma líder des de la qual podem continuar ampliant les nostres capacitats en línia en la regió", assenyala el president executiu de Cirsa, Joaquim Agut.
Per la seva banda, Antonio Hostench, CEO de Cirsa, sosté que "Slots del Sol ha demostrat un acompliment excepcional, amb destacades capacitat en l'operació en línia". En aquest sentit, assegura que estan "encantats d'associar-nos amb els seus socis fundadors i convençuts que podrem combinar la nostra experiència global i les nostres capacitats 'best-in-class' amb el seu coneixement i experiència local per impulsar el creixement futur". L'operació "contribuirà a millorar els marges del nostre negoci de joc en línia", afegeix.
L'import de l'operació no s'ha fet públic, però Cirsa manifesta que està en línia amb operacions anteriors i que es finançarà amb efectiu disponible i no s'espera que tingui un impacte significatiu en el palanquejament del grup.