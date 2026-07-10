Terrassa va perdre cotitzants el juny després de cinc mesos seguits d'augments. Segons les dades provisionals publicades aquest divendres per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc, el sisè mes de l'any va tancar amb 106.365 terrassencs afiliats a la Seguretat Social, 390 menys que el juny, quan es va marcar l'últim rècord històric, amb 106.755 treballadors. La davallada, en percentatge, ha estat d'un 0,37%.
Els últims anys, l'afiliació s'ha reduït sempre al juny, a excepció del 2024 i el 2021. La disminució d'enguany s'explica, un cop més, per la davallada de l'ocupació femenina, havent passat de 50.340 afiliades el 31 de maig a 49.560 el 30 de juny, 780 menys (-1,55%). En canvi, els homes afiliats han augmentat un 0,69%, passant de 56.415 a 56.805 afiliats, 390 més.
Per grups d'edat, l'única franja on ha augmentat el nombre de treballadors ha estat la de menors de 30 anys, passant de 20.410 al maig a 20.720 al juny (+310; +1,52%).
El descens s'ha centrat en els treballadors de nacionalitat espanyola, amb una caiguda d'un 0,97%, passant de 91.375 a 90.485. Entre els estrangers ha augmentat el nombre de treballadors un 3,22%, de 15.385 a 15.880.
En relació amb ara fa un any, les xifres milloren en tots els àmbits i grups d'edat. Les dones terrassenques afiliades han crescut un 2,25% entre el juny del 2025 i el juny del 2026 i els homes terrassencs afiliats, un 3,61%. En el global, l'augment ha estat d'un 3,27%.
Pel que fa a les afiliacions –una mateixa persona es compta tantes vegades com a situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en diferents–, la disminució l'últim mes ha estat d'un 0,93%, passant de 112.310 a 111.265.
A la indústria han crescut de les 17.760 del maig a les 17.840 del juny i a la construcció han passat de 9.095 a 9.220, però a la resta de grans sectors d'activitat econòmica hi ha hagut davallades, especialment en els serveis, on han caigut un 1,46%, passant de 85.280 a 84.035, 1.245 menys. En l'agricultura han caigut de 175 a 170.
Per tipus de relació laboral, l’afiliació ha minvat sobretot en el treball per compte d'altri (-1,52%) com per compte propi (-0,32%).
En l'últim any, en canvi, les afiliacions han augmentat un 3,3%.