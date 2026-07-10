Reempresa reincorpora l'Ajuntament de Girona a la xarxa de punts d'atenció

Reempresa, el servei de compravenda de petites i mitjanes empreses impulsat per la Cecot i Autoocupació, torna a comptar amb un nou punt d'atenció a Girona des d'on oferir assessorament especialitzat a aquelles persones que volen vendre una empresa en funcionament i a aquelles que busquen una oportunitat per emprendre sense començar de zero. L'Ajuntament de Girona s'ha incorporat a la xarxa territorial que Reempresa impulsa a la demarcació en col·laboració amb la Diputació de Girona.
Des de l'any 2013, quan es va iniciar la col·laboració entre Reempresa i la Diputació de Girona, el servei ha fet possible 561 transmissions empresarials, ha generat 24,3 milions d'euros d'inversió induïda i ha contribuït a preservar 1.481 llocs de treball a la demarcació.
“El relleu empresarial és un dels grans reptes que afronten moltes petites i mitjanes empreses. Amb aquest nou servei, reforcem el nostre compromís amb l’ocupació, l’activitat econòmica i el comerç de proximitat, oferint un acompanyament especialitzat perquè cap projecte amb futur s’hagi de perdre per manca de continuïtat”, ha destacat la regidora de Treball del consistori, Raquel Robert i Rubio.
L'ampliació de la xarxa respon a la voluntat de continuar reforçant el servei al territori i donar resposta a un dels principals reptes del teixit empresarial: garantir el relleu generacional davant la jubilació de molts empresaris i assegurar que empreses amb potencial continuïn generant activitat econòmica i ocupació, expliquen des de la Cecot.
Reempresa ofereix un acompanyament integral durant tot el procés de transmissió empresarial. El servei inclou assessorament en la valoració del negoci, cerca de perfils compatibles, suport en la negociació i acompanyament fins al tancament de l'operació, de manera gratuïta i confidencial.
Si bé entre els anys 2016 i 2024 l’Ajuntament de Girona ja havia format part de la iniciativa, l'optimització dels recursos disponibles i l’objectiu de millorar l’impacte del programa a la demarcació va comportar l’establiment d’un únic punt d’atenció Reempresa per comarca. Ara, el punt de Reempresa de l’Ajuntament torna a informar tothom qui hi estigui interessat.