Rotació versus cicle

Com cada mes de juliol, els mercats han estat alcistes, marcant-se en algunes places nous màxims històrics. Aquest comportament ha estat positiu, malgrat la correcció en alguns dels valors vinculats a la IA després d’uns anys de pujades espectaculars. Aquestes caigudes, que per a alguns inversors són l’inici d’una forta correcció per assimilació al que va passar l’any 2000, nosaltres no les veiem de la mateixa manera. Al nostre entendre, els mercats no els hem d’analitzar només lligats al cicle econòmic. Amb l’actual situació de gran liquiditat i la gran força transformadora de la tecnologia, les correccions s’han compensat amb les pujades d’altres valors, per la migració de la liquiditat a altres sectors, vinculats o no. Això és el que ha passat aquest últim semestre, per exemple, amb les empreses d’IA, que han corregit en favor de les de fabricació de semiconductors, emmagatzematge de dades i energies alternatives, suposant una rotació clara d’actius, mantenint el to general dels mercats. Aquest fenomen, tan evident als EUA, també creiem que pot produir-se en altres mercats com l’europeu, on valors que han quedat amb valoracions més baixes, però molt atractives, desplaçaran la inversió d’un sector o empresa a un altre, una vegada aconseguits bona part dels seus objectius de rendibilitat. Per tant, esperem més que una correcció forta com havia succeït, una correcció ordenada amb una forta rotació sectorial que compensi caigudes i reinversions que modulin les pors dels inversors.
Finalment, els mercats han rebut amb optimisme les darreres comunicacions de la Reserva Federal dels Estats Units, fent que disminueixi la por a noves pujades dels tipus d’interès per la moderació dels riscos inflacionaris, menys restriccions de la política monetària. Tot esperant els resultats empresarials del segon trimestre, que tot apunta que seran per sobre dels esperats, i així probablement permetran passar un període estiuenc relativament tranquil.