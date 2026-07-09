Una vintena de pimes vallesanes acceleren el seu creixement de la mà de la Diputació i Pimec

Un total de 19 petites i mitjanes empreses del Vallès Occidental han completat la 14a edició del programa Accelera el Creixement, una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona i Pimec que ofereix assessorament estratègic per reforçar la competitivitat empresarial. La comarca concentra gairebé quatre de cada deu empreses participants en aquesta edició, amb un 38,9% de les 49 pimes que han finalitzat el programa.
Durant nou mesos, les empreses han treballat amb especialistes en àmbits com la transformació digital, la internacionalització, la comercialització, el finançament o l'organització empresarial per elaborar i posar en marxa un pla de creixement adaptat a les seves necessitats. Cada participant ha rebut un acompanyament valorat en 5.500 euros, assumint únicament una aportació de 750 euros bruts.
L'acte de cloenda, celebrat aquest dimecres al Museu Marítim de Barcelona, va servir també per posar en valor els resultats d'un programa que, segons les dades dels seus promotors, té un impacte notable en les empreses. El seguiment realitzat tres anys després a les participants de les primeres deu edicions mostra un increment mitjà del 52% dels beneficis, del 31% de la facturació i del 22% de la plantilla. A més, un 66% de les empreses han incorporat nous productes o innovacions al seu negoci.
Les 19 empreses del Vallès Occidental que han completat aquesta edició són 2003 Dylunio (Matadepera), Aluminis Rami (Cerdanyola del Vallès), Aplicacions Integrals de Pintura (Montcada i Reixac), Areavoip (Sant Cugat del Vallès), Barcelona Marine Farm (Montcada i Reixac), Caperva Química (Rubí), Comercial 2000-Euromaster (Sentmenat), Decolletatge Sabadell (Sabadell), GEMS Barcelona (Terrassa), Inductair&Water Systems (Sant Cugat del Vallès), Ingeniería y Arquitectura Steel Framing (Sant Quirze del Vallès), Lo Salat (Rubí), Localization Lab (Sant Cugat del Vallès), Noma Home (Sabadell), Recollides Selectives Jofer (Santa Perpètua de Mogoda), Riera Giersen (Rubí), Solfesa (Sabadell), Sounds&Words (Rubí) i Varisport (Sabadell).
Des de la seva posada en marxa l'any 2012, el programa ha comptat amb la participació de 697 empreses. El Vallès Occidental és la comarca amb més presència, ja que concentra el 26% de totes les pimes que hi han passat, seguida del Baix Llobregat (20%) i del Vallès Oriental (14%). Les empreses participants tenen, de mitjana, 42 treballadors, facturen uns tres milions d'euros anuals i més de la meitat pertanyen al sector industrial. L'avaluació del programa també és elevada, amb una puntuació mitjana de 8,5 sobre 10.
Durant l'acte de cloenda, la diputada de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació de Barcelona, Ana María Martínez, va animar les empreses a aprofitar les oportunitats que ofereixen els programes públics i els fons europeus per continuar creixent. Per la seva banda, el president de Pimec Barcelona, Xavier Pujol, va destacar que iniciatives com aquesta permeten a les pimes fer "un salt qualitatiu en competitivitat i creixement" i afrontar amb més garanties els reptes de la innovació, la transformació empresarial i la internacionalització.
La iniciativa tindrà continuïtat. La 15a edició ja està en marxa després de rebre 82 candidatures. Les 50 empreses seleccionades iniciaran el programa el pròxim mes de setembre.