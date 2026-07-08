Fluidra i Ignion, entre les empreses catalanes més disruptives del 2026

Les companyies santcugatenques Fluidra i Ignion han estat distingides aquest dimecres pel Departament d'Empresa i Treball entre les deu empreses més disruptives de Catalunya d'aquest 2026. El reconeixement, lliurat en el marc de l'Exponential Day d'ACCIÓ, també ha posat en valor altres empreses vinculades al Vallès Occidental, com l'empresa derivada de la Universitat Autònoma de Barcelona Nanoligent; PLANeT Biotech, sorgida del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), amb seu al campus de la UAB, i GasN2, amb seu central a Sentmenat.
Totes elles han rebut el distintiu de "Catalonia Exponential Leaders", que identifica empreses capaces de generar un impacte transformador gràcies a la innovació, l'aplicació de tecnologies avançades i el seu potencial de creixement. La llista es completa amb Arq Quantum Technologies, Evidenze Health, Fetalife Technologies, Novameat Tech i WIVI Vision.
Les deu empreses reconegudes han estat seleccionades per la seva capacitat de generar un impacte positiu en la societat més enllà del seu negoci, per una proposta de valor diferencial, per la seva cultura empresarial i pel potencial de creixement exponencial. El jurat també ha valorat la incorporació de tecnologies com la intel·ligència artificial, el big data o la biotecnologia avançada.
En el cas de Fluidra, empresa líder mundial en equipament i solucions connectades per al sector de les piscines i el benestar, el jurat destaca el projecte "Piscina Positiva", que transforma una piscina convencional en un ecosistema intel·ligent que optimitza en temps real el consum d'aigua, energia, CO₂ i productes químics, generant un impacte ambiental i social quantificable i positiu. Per la seva banda, d'Ignion, empresa "deep-tech" de connectivitat sense fils per a dispositius IoT, en ressalta VIRTUAL ANTENNA®, una tecnologia d'antena miniaturitzada que permet integrar múltiples connectivitats sense fils en dispositius compactes, reduint mida, complexitat i temps de desenvolupament.
Els reconeixements s'han lliurat durant la vuitena edició de l'Exponential Day, el principal esdeveniment sobre innovació oberta impulsat per ACCIÓ, que aquest any ha reunit més de 1.500 participants al World Trade Center de Barcelona i ha centrat el debat en el potencial de la intel·ligència artificial agèntica.
El 30% de les empreses catalanes ha incorporat la intel·ligència artificial el 2025
En aquest context, el secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'ACCIÓ, Jaume Baró, ha anunciat que el 30,4% de les empreses catalanes de més de nou treballadors han invertit en tecnologies d'intel·ligència artificial durant el 2025. La xifra representa un augment de més de sis punts respecte al 2024, quan el percentatge era del 24%, i gairebé triplica el registrat el 2023, que se situava en el 12,6%.
Segons Baró, aquesta evolució confirma que la IA s'ha convertit en "una nova normalitat" per a les empreses. "Les disrupcions generen oportunitats perquè canviaran alguns models de negoci. Les empreses no només hauran de saber incorporar la IA, sinó que hauran de repensar els seus processos", ha afirmat. També ha fet una crida a adoptar una actitud proactiva davant aquesta transformació: "Hem de ser actius i proactius. Volem ser simplement uns espectadors receptius de la IA, o emprenedors que li treuen partit? Volem ser aquests agents del canvi?".
L'edició d'enguany de l'Exponential Day ha posat el focus en la IA agèntica, una nova generació de sistemes capaços no només de generar respostes, sinó també d'actuar de manera autònoma, coordinar-se amb altres sistemes i gestionar processos complexos. La jornada ha comptat amb la participació d'experts internacionals com Daniel Susskind, del King's College London, i Albert Esplugas, CEO de Futuria, a més de casos pràctics presentats per empreses com Damm, Planeta, Celsa i Hinojosa Packaging Group.