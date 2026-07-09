La Sirena manté les vendes el 2025 però torna als números vermells

La cadena d'alimentació congelada La Sirena, amb seu a Viladecavalls, va tancar l'exercici 2025 amb una xifra de negoci pràcticament idèntica a la de l'any anterior, però va tornar a registrar pèrdues després que el benefici del 2024 estigués condicionat a un crèdit amb la seva empresa matriu. La companyia va facturar 179,17 milions d'euros, només un 0,03% més que el 2024, i va obtenir unes pèrdues de 2,47 milions d'euros.
Els comptes anuals mostren que l'activitat comercial es va mantenir estable, amb unes vendes de productes de 178,02 milions d'euros, mentre que els ingressos totals van arribar als 179,17 milions. Tot i això, l'empresa va continuar sense aconseguir beneficis en l'activitat ordinària. El resultat d'explotació va ser negatiu en 1,19 milions d'euros, lleugerament pitjor que el de l'exercici anterior (-1,05 milions).
Les pèrdues abans d'impostos es van situar en 3,47 milions i, després de l'efecte de l'impost sobre beneficis, el resultat final va ser negatiu en 2,47 milions d'euros.
Malgrat aquests números vermells, la societat defensa que l'activitat ordinària evoluciona favorablement. En la memòria destaca que l'EBITDA, excloent amortitzacions, deterioraments i despeses no recurrents, va créixer un 5,6% fins als 8 milions d'euros. A més, subratlla que, sense l'impacte comptable de l'amortització del fons de comerç —que finalitzarà a mitjan 2026—, el resultat net hauria estat lleugerament positiu.
La companyia també va reforçar la seva posició de liquiditat. El tancament de l'exercici presenta una tresoreria de 10,5 milions d'euros, gairebé quatre milions més que un any abans, després de generar un flux de caixa positiu de les activitats d'explotació de 2,8 milions d'euros.
Quatre noves botigues i modernització de la xarxa
La Sirena manté la seva aposta pel creixement. Durant el 2025 va obrir quatre establiments, en va reubicar cinc més i en va reformar cinc, tres dels quals sota el model La Sirena Market. Paral·lelament, va continuar invertint en el desenvolupament de nous productes, la remodelació de botigues i eines tecnològiques per millorar l'eficiència operativa.
Les inversions en immobilitzat material van superar els 5,9 milions d'euros, mentre que les destinades a actius intangibles van arribar als 662.000 euros.
El canal en línia ha de recuperar el ritme
Un dels reptes del 2025 ha estat el comerç electrònic. La implantació d'una nova plataforma de comerç electrònic va provocar un període d'estabilització que es va traduir en una caiguda del 10% de les vendes en línia durant l'any. Segons la companyia, però, la plataforma ja funcionava amb normalitat durant el quart trimestre i espera que el 2026 aquest canal registri una "millora significativa".
Confiança en el pla de negoci
Els administradors reconeixen que la societat continua presentant un fons de maniobra negatiu, una situació que atribueixen principalment al model habitual de finançament del negoci, basat en l'emissió de pagarés a curt termini i en els terminis de cobrament i pagament propis del sector. Tot i això, consideren que no existeixen dubtes sobre la continuïtat de l'empresa gràcies a la solidesa del negoci, la capacitat de generar caixa i el compromís del grup propietari, Excelsior Times, de proporcionar el suport financer necessari per executar el pla de negoci.
De cara al 2026, La Sirena preveu mantenir el pla d'expansió, continuar optimitzant els costos, reforçar la seva oferta de producte i recuperar el creixement del canal digital amb l'objectiu de consolidar la rendibilitat del negoci.