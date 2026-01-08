La contractació laboral a Terrassa creix un 3,8% el 2025

Terrassa va tancar el 2025 amb 56.033 contractes signats amb lloc de treball a la ciutat, una xifra que suposa 2.031 contractes més que el 2024 (54.002) i un increment interanual del 3,76%, segons les dades oficials recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, del Departament d’Empresa i Treball. L’evolució respecte de l'any anterior confirma un creixement moderat i l’augment del treball temporal.
Del total de contractes signats el 2025, 29.623 van correspondre a dones i 26.410 a homes. En termes relatius, les dones van concentrar el 52,9% de la contractació, davant del 47,1% dels homes.
En comparació amb el 2024, però, la contractació femenina va créixer menys que la masculina. Les dones van formalitzar 833 contractes més (+2,89%), mentre que els contractes signats per homes van augmentar en 1.198 (+4,75%). El 2024, ells havien signat 25.212 contractes (46,7%) i elles, 26.410 (53,3%).
Per franges d’edat, el gruix de la contractació continua concentrant-se en la població en edat plenament activa. El 2025, el col·lectiu de 30 a 44 anys va sumar 15.405 contractes, el 27,5% del total, tot i registrar un lleuger descens respecte del 2024 (15.469; −0,41%). Va ser l'única franja on es va registrar una davallada.
Els menors de 20 anys van signar 6.912 contractes el 2025, un increment del 4,46% respecte del 2024 (6.617). També van créixer els contractes entre 20 i 24 anys, que van passar de 11.801 a 12.602 (+6,79%), i entre 45 anys o més, que van augmentar de 13.078 a 13.996 (+7,02%). El tram de 25 a 29 anys es va mantenir pràcticament estable, amb 7.118 contractes el 2025, només 81 més que l’any anterior (+1,15%).
El sector serveis reforça el seu pes hegemònic
La contractació per sectors econòmics evidencia una estructura molt clara. El sector serveis va concentrar 43.858 contractes el 2025, el 78,3% del total, amb un augment interanual de 1.151 contractes (+2,69%).
La indústria va registrar 5.150 contractes, amb un creixement notable del 18,6% respecte del 2024 (4.342). La construcció es va mantenir pràcticament estable, amb 6.971 contractes el 2025 davant dels 6.857 de l’any anterior (+1,66%).
En canvi, l’agricultura va reduir la seva activitat contractual de manera significativa: de 96 contractes el 2024 a 54 el 2025, una caiguda del 43,8%, tot i el seu pes residual dins del conjunt.
Augment del treball temporal i lleu avanç dels indefinits
Pel que fa a la modalitat contractual, el 2025 es van signar 32.841 contractes temporals, el 58,6% del total, davant dels 30.939 del 2024, cosa que representa un increment del 6,15%. Els contractes indefinits van créixer molt més moderadament: de 23.063 a 23.192, només 129 més (+0,56%).
La bretxa de gènere també és visible en aquest àmbit. Els homes van signar 14.393 contractes indefinits el 2025 (+3,63%), mentre que les dones en van formalitzar 8.799, una xifra inferior a la del 2024 (9.174), amb un descens del 4,09%. En canvi, els contractes temporals van augmentar tant entre els homes (+6,13%) com entre les dones (+6,16%), amb 20.824 temporals femenins el 2025.