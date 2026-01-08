Tot-Net nomena Alex Calabuig nou director general

Tot-Net, companyia terrassenca amb més de 60 anys de trajectòria en el sector de la neteja i els serveis integrals, ha nomenat Alex Calabuig nou director general. La seva incorporació, explica la mateixa empresa, respon a la voluntat d’impulsar "una nova etapa marcada pel creixement sostingut, l’especialització dels serveis i la consolidació de la marca al mercat nacional".
Calabuig compta amb una dilatada trajectòria professional sempre vinculada al sector dels Facility Services. Abans d’incorporar-se a Tot-Net, va desenvolupar la seva carrera en posicions d’alta responsabilitat comercial i de gestió dins del sector, acumulant una àmplia experiència en grans comptes, desenvolupament de negoci i direcció d’equips.
Des del seu nou rol com a director general, Calabuig lidera un ambiciós pla estratègic: “El nostre objectiu és clar: assolir el 2030 una facturació superior als 40 milions d’euros. Però no es tracta només de créixer en volum, sinó de fer-ho amb eficiència, rendibilitat i aportant un major valor afegit als nostres clients”.
Especialització
El pla estratègic dissenyat per la companyia combina creixement orgànic i operacions corporatives selectives, amb una previsió d’increment orgànic del 45% ja el 2026. Aquesta fulla de ruta ha de permetre a Tot-Net reforçar el seu posicionament en un sector altament competitiu, on l’especialització s’ha convertit en un factor clau de diferenciació.
“La neteja continuarà sent el nucli de Tot-Net, però apostem clarament per serveis cada vegada més especialitzats, especialment en neteja tècnica industrial, on el coneixement, la formació i la capacitat operativa marquen la diferència”, explica Calabuig. Aquesta orientació permet a la companyia oferir solucions de major complexitat tècnica, millorar la relació amb el client i reforçar el seu posicionament dins del sector, asseguren des de la mateixa empresa.
Paral·lelament a l’especialització, Tot-Net també avança en l’ampliació progressiva del seu portafolis de serveis dins l’àmbit dels Facility Services, incorporant serveis auxiliars, "outsourcing in house" i solucions adaptades a sectors com l’hoteler, el logístic o l’industrial.
Digitalització i transformació interna
Un altre dels pilars clau d’aquesta nova etapa és la digitalització de la companyia. Tot-Net es troba immersa en un procés de modernització dels seus sistemes de gestió, amb la implantació de noves eines tecnològiques orientades a millorar l’eficiència operativa i la presa de decisions.
“La digitalització i l’ús de la intel·ligència artificial en determinats processos interns ens permetran guanyar agilitat, reduir càrregues administratives i dedicar més recursos a la gestió del servei i al client”, apunta Calabuig. Aquest procés va acompanyat de la creació de
noves posicions internes i d’una divisió específica orientada a la millora contínua i al desenvolupament tecnològic.
Expansió territorial i reforç de marca
En paral·lel, Tot-Net treballa en el reforç de la seva presència territorial. Actualment, la companyia opera de manera directa a Catalunya, Madrid i Castella i Lleó, i contempla dins del seu pla estratègic "una futura expansió cap a zones clau del territori espanyol, amb l’objectiu de consolidar una cobertura geogràfica més àmplia i coherent".
Així mateix, la companyia està reforçant el seu posicionament de marca i la seva visibilitat en concursos i licitacions del sector. “Volem que Tot-Net sigui percebuda com una companyia sòlida, propera i capaç d’assumir serveis complexos. La proximitat amb el client i la capacitat de resposta continuaran sent alguns dels nostres principals valors diferencials”, subratlla el director general.