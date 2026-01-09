Una experta de Sensofar entra a l'òrgan clau de normalització de l’Estat

El grup tecnològic terrassenc Sensofar ha fet un nou pas endavant en el seu posicionament dins l’ecosistema industrial i científic internacional. Sara Pastor, responsable de metrologia de l’empresa, ha estat nomenada membre de la UNE (Associació Espanyola de Normalització) dins del grup de treball CTN 82/GT 2, especialitzat en qualitat de superfícies.
Aquest nomenament situa Pastor entre un grup molt reduït d’experts: només tres professionals a tot l’Estat tenen el seu nivell de reconeixement en l’àmbit de la metrologia dimensional de superfícies. Es tracta d’un fet rellevant tant per a la trajectòria personal de la investigadora com per al paper creixent de Sensofar en el desenvolupament de tecnologies de mesura avançades.
Formada en òptica i fotònica, Sara Pastor compta amb una àmplia experiència en laboratoris de metrologia i en institucions de primer nivell com el National Physical Laboratory (NPL) del Regne Unit. Al llarg de la seva carrera ha participat en la implementació, calibratge i verificació de sistemes de mesura d’alta precisió, així com en projectes de recerca centrats en el disseny i la millora d’instruments òptics.
La seva incorporació a la UNE també implica una participació directa en l’àmbit internacional, ja que formarà part del comitè tècnic ISO TC 213, concretament del grup de treball WG 16, responsable de definir i actualitzar els estàndards que regulen la mesura de textures superficials i dimensions a escala global.
Segons explica la mateixa Pastor, “és essencial que la indústria participi en processos d'estandardització, no només per aportar coneixements del món real, sinó també per mantenir-se a l'avantguarda dels desenvolupaments futurs.”. Una idea que encaixa amb l’estratègia de Sensofar, orientada a combinar recerca, innovació i aplicació industrial.
Amb aquesta designació, l’empresa terrassenca consolida el seu compromís amb el rigor científic i amb la definició d’estàndards que garanteixin precisió, fiabilitat i comparabilitat en sectors industrials cada vegada més exigents.