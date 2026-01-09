La recerca de Leitat obre la porta a l’ús de proteïna d’insecte en lactis

El centre tecnològic terrassenc Leitat ha participat en una recerca pionera liderada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per analitzar la incorporació de proteïna d’insecte en aliments d’alt consum, com ara productes lactis pasteuritzats. L’estudi s’emmarca en la recerca de nous models alimentaris més sostenibles, amb un alt valor nutricional i una bona acceptació per part del consumidor.
El treball, publicat a la revista científica "Food Science & Nutrition" (Wiley), ha comptat amb la participació de Montse Jorba, manàger d'àrea, i Irina Chiriac, investigadora principal, de la Unitat de Biorecursos i Tecnologies Agroalimentàries de Leitat. Es tracta de la primera prova de tast realitzada a la regió mediterrània amb hidrolitzats de cuc de la farina (tenebrio molitor), una fita rellevant en l’àmbit de la innovació alimentària.
Tecnologia aplicada a la formulació alimentària
La contribució de Leitat ha estat determinant per fer possible la integració d’aquesta nova font proteica en una matriu làctia sense alterar-ne les propietats essencials. El centre ha aportat coneixement especialitzat en el processament i l’optimització de la farina d’insecte, ajustant-ne la mida de partícula i les propietats funcionals per garantir una incorporació homogènia als productes.
A més, l’equip de Leitat ha treballat en el desenvolupament de formulacions alimentàries que mantenen l’estabilitat, la qualitat tecnològica i el perfil nutricional dels lactis. En paral·lel, s’ha col·laborat estretament amb la UOC en l’estabilització sensorial, amb l’objectiu de preservar textura, sabor i sensacions en boca, factors clau per a l’acceptació del consumidor.
Oportunitats per a la indústria
Els resultats de la recerca confirmen que la proteïna d’insecte procedent del tenebrio molitor pot integrar-se amb èxit en productes lactis pasteuritzats sense comprometre’n la qualitat ni la percepció del consumidor. Aquest avenç obre la porta a noves oportunitats per a la indústria alimentària, en un context marcat per la necessitat de reduir l’impacte ambiental i diversificar les fonts proteiques.