Gran presència de l'empresariat terrassenc en el programa d'ajuts Euroclusters

El sector empresarial de Terrassa rep una empenta econòmica a través del programa de finançament europeu Euroclusters, una iniciativa que busca implusar la innovació i la competitvitat per afavorir la col·laboració i connexió entre els diversos ecosistemes industrials d'Europa.
En total, 8 clústers catalans s'han beneficiat d'aquesta línia d'ajuts: el Clúster d'Energia Eficient de Catalunya, el Clúster Audiovisual, el Clúster Digital, el Clúster de Materials Avançats de Catalunya (MAV), Tèxtils.CAT, l'Institut Industrial de Terrassa, Smartech Clúster i Solartys. Dins la majoria d'aquests conglomerats empresarials es troben corporacions, entitats i universitats terrassenques, com Leitat, Pont Aurell i Armengol, el Parc Audiovisual de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o la patronal Cecot. De fet, l'Institut Industrial de Terrassa i Tèxils.CAT tenen la seva seu a la ciutat.
En total, aquests clústers rebran 2,8 milions d'euros per destinar-los a projectes que tinguin la descarbonització industrial, la innovació i la seguretat econòmica com a eixos centrals. "Aquests resultats posen de manifest que l'ecosistema de clústers català és altament competitiu, madur i està alineat amb les prioritats europees", ha apuntat el secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Jaume Baró Torres, en un comunicat.