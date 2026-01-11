Fons fiscal i monetari als EUA

La pregunta a inicis d’any, pot ser, com es comportarà l’economia americana i quins dubtes se’ns plantegen. La sostenibilitat del deute dels EUA, és un primer avís, ja que els números comencen a pressionar. S’estima que el dèficit federal pugui sumar 22,7 bilions entre 2026 i 2035, més d’1,7 bilions més que el pressupostat, que, juntament amb els interessos acumulats, farà que el 2035 s’hagin de destinar més de 14 bilions a pagar el deute. Malgrat aquesta situació, la qualificació del deute es manté en AA+, gràcies al recapte obtingut pels aranzels, que en principi s’aplicaran a reduir deute. Aquesta situació també podria dur els bancs centrals a no poder pujar els tipus en cas de repuntar la inflació, i que podria minvar la confiança en les divises com el dòlar i reforçar més l’or com a refugi.
D’altra banda, malgrat que el dòlar ha perdut pes en les transaccions internacionals, encara suposa un 58% del total d’operacions i, per tant, continua sent la moneda de reserva global dominant. La pressió dels BRICS cap a altres monedes està portant a una lenta però continuada transició a un sistema financer multipolar. De forma contrària, des del món privat s’està apostant per les Stablecoins, monedes estables, que després de l’aprovació del programa GENIUS Act, on s’estableix el seu marc regulador, s’espera un fort impacte en l’ús d’aquests actius digitals sempre amb el suport del dòlar.
Per tant, sense un canvi de paper del dòlar a curt termini, l’economia dels EUA continuarà creixent de la mà de la tecnologia i continuarà atraient capital i, per tant, augmentarà la demanda de dòlars. El dòlar, a més, de moment no té alternativa, ja que altres monedes també presenten dubtes substancials. L’euro és moneda de reserva global, però té un paper restringit pels problemes estructurals europeus; el iuan xinès aspira a ser la moneda internacional que desbanqui el dòlar, però el control de capitals, la falta d’un estat de dret equitatiu, tenir límits de convertibilitat i no tenir un mercat de negociació, de moment frenen el seu enlairament. El ien japonès té poc volum i el Bitcoin, que competeix amb l’or més que amb el dòlar, té un rerefons d’il·legalitat que pot condicionar-lo en un moment donat.