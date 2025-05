Cites exprés per trobar feina

“Per què voldries treballar en aquesta empresa?” o “com creus que podries encaixar amb nosaltres?”, eren les preguntes que més se sentien ahir durant la jornada ”Speed Job Dating” al Parc Vallès. Un esdeveniment on diverses empreses posaven a prova candidats en cerca de feina, de manera ràpida, dinàmica i propera amb entrevistes breus de cinc minuts. Una activitat, com bé diu la gerent del Parc Vallès i organitzadora, Núria Gàndara, que “ajuda no només a persones, sinó també a empreses i dinamitza l’activitat econòmica”.

El gran repte dels candidats era el de vendre’s i captivar els contractants en un temps gairebé rècord. “El que pretenem és que hi hagi el màxim de persones entrevistades. -comentava Gándara-. I els hi posem una mica de pressió perquè en cinc minuts t’has de saber vendre, al final ets un producte, entre cometes; tens un talent, tens uns valors i els has de saber explicar amb el mínim temps possible”. Per alguns candidats, com en Vasco Abrahamov, “són massa ràpides. Però bé, al final, vas per feina, toques tots els temes i veus que agafen tota la informació teva possible”. D’altres, com en Pol Jiménez, pensen que “has de ser tu mateix. Tractar-ho amb la màxima normalitat possible, com si fos una xerrada amb un amic, i quan passis el filtre, t’ho pots preparar més seriosament”.

El cas és que no hi ha un secret concret. Les prop de 500 persones que van passar-se durant tota la jornada d’ahir, van experimentar una sensació entre adrenalina, nervis i confiança en un mateix, per demostrar la validesa per llocs de treball reals i concrets. “Aquesta és la gran idea de la iniciativa: aquí hi ha ofertes reals, hi ha entrevistadors que et coneixen cara a cara, i esperem contractacions”, confessava Núria Gándara.

De fet, una d’aquestes característiques era de les millors benvingudes de la jornada: “El fet de trobar-te cara a cara ajuda molt. No és el mateix que enviar un currículum i oblidar-te’n”, apuntava Vasco Abrahamov. Sense límit per parlar amb gent més que el que un mateix s’imposi, tot tipus d’entrevistes eren possibles. Per exemple, Abrahamov va dur a terme tres xerrades “perquè puc treballar en diversos sectors. Les sensacions són bones, confio que pot sortir alguna cosa!”.

Algunes de les empreses, com Nike, posava a prova l’enginy dels candidats amb un test curiós: els donaven una vamba, i havien d’intentar aconsellar i vendre-la als contractants: “Els he preguntat el mateix que ells a mi: que per què la voldrien. Quan he tingut la resposta, els he explicat característiques més tècniques de la sabata i les seves tecnologies”, explicava en Pol Jiménez. Un candidat que va explotar la seva passió per l’esport també provant sort amb el Decathlon: “Sóc molt esportista i m’he venut bé... Espero passar el filtre”.

L’èxit de la jornada fa que ja es pensi en una segona edició al Parc Vallès: “Hi havia un nínxol que no estava cobert -esmentava la gerent, Núria Gándara-. Després de veure com ha anat, veiem que hi ha una demanda latent. Volem repetir”.