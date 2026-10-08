Columat: molt més que armariets

Columat combina armariets intel·ligents, programari propi, automatització de processos i monitoratge en temps real. L’empresa amb seu a Sant Cugat del Vallès, fundada el 2018 per la sabadellenca Georgina Coll i el terrassenc Albert Bladas, ha evolucionat des de la recepció de paqueteria fins a oferir una infraestructura digital aplicada a diferents sectors.
La companyia té actualment 21 treballadors i opera en projectes a tot Europa. Disposa de més de 7.200 armariets instal·lats en 380 ciutats, que han registrat més de tres milions d’intercanvis. Preveu tancar el 2026 amb una facturació superior als 5 milions d’euros, més de tres vegades la registrada el 2023.
“El 2018 veníem un armariet amb una pantalla. Avui venem un procés”, explica Bladas. El maquinari representa actualment una tercera part de la proposta, que es completa amb Columat Manager i serveis operatius. Aquest canvi ha ampliat el perfil dels clients, del comerç al detall i el residencial cap a la indústria, la salut i les grans corporacions: més enllà de la paqueteria, els armariets poden utilitzar-se per lliurar medicació en hospitals, gestionar PDAS en centres logístics o distribuir producte fresc fora de l’horari comercial. També ha canviat el model d’ingressos, amb més pes del recurrent davant la venda d’equips.
El desenvolupament del seu propi programari els permet la integració amb els sistemes dels clients (ERP, comerç electrònic, HL7 en hospitals, directoris corporatius) i gestionar l’activitat a distància. La plataforma permet conèixer en temps real l’estat de cada compartiment, les entregues i recollides, la temperatura dels mòduls refrigerats, la connectivitat i les incidències. Aquesta informació serveix tant per actuar davant d’un problema com per analitzar l’ús de la xarxa i prendre decisions sobre nous desplegaments.
El repte ara és continuar creixent “sense perdre fiabilitat”, augmentar el nombre de armariets i la facturació, cosa que requereix invertir en serveis operatius i eines de suport remot i disposar del capital necessari per sostenir el desplegament. També volen ampliar la presència fora de la península sense haver de replicar tota l’estructura a cada país. “La resposta és la mateixa que ens ha portat fins aquí: més programari, més socis i menys dependència de la intervenció manual”, sosté Bladas.