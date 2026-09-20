Canvis en les estratègies d’inversió

En aquest entorn, on els mercats estan dominats pels fluxos de liquiditat, els inversors estan canviant la seva estratègia?
Aparentment sí. En el període 2000-2020 dominava una inversió a llarg termini, basada en l’anàlisi fonamental, aplicant barems d’alta qualitat o de creixement per la tecnologia i on la major part del mercat estava en mans de gestors actius més o menys professionals, obtenint-se així una baixada del risc per l’alta diversificació. En canvi, en l’actual quinquenni 2021-2026, sembla que els inversors majoritaris tenen una visió més a curt termini i el mercat és gestionat majoritàriament per sistemes passius o automàtics que inverteixen en índexs i ETF molt esbiaixats cap a una estratègia d’anàlisi tècnica dominada pel “Momentum”, seguint els moviments que marca l’alta liquiditat, fet que provoca una forta concentració en pocs actius, augmentant el risc de les carteres.
Afloren aquests canvis pel creixement en la gestió passiva i automàtica, molts d’ells concentrats en els índexs, que eviten els riscos de fallida d’una empresa, ja que immediatament és substituïda per una de nova, però concentra la inversió no en les empreses que més eficients o rendibles són, sinó en les que tenen més volum de negociació i capitalització. També la manipulació i els canvis geopolítics estan derivant els inversors a estratègies a molt més curt termini, igual que la irrupció de la IA, que està accelerant més la presa de decisions i ajuda a aquesta reducció del termini mitjà de les inversions.
No per això pensem que l’estratègia de l’anàlisi fonamental estigui perdent pes, perquè el valor intrínsec de les empreses continua estant basat per aquests paràmetres a mitjà i llarg termini. No creiem que s’hagi d’abandonar aquesta estratègia, sinó perseverar i tenir paciència. Ans al contrari, l’actual situació deixa molt bones oportunitats d’inversió a llarg termini, precisament perquè es tarda a recompensar els bons beneficis, l’eficiència i la rendibilitat, enfront del “Momentum”. Aquestes ineficiències permeten trobar nous nínxols d’inversió que tard o d’hora acabaran estant al preu que els correspondria.