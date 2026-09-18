Terrassa estrena un nou concessionari de campers prèmium

Nomade Nation ha obert aquesta setmana a Terrassa el concessionari que la companyia de campers prèmium havia anunciat per a aquest setembre. Les noves instal·lacions suposen una separació de funcions de l’empresa: l’activitat comercial i de postvenda es concentra al nou espai, mentre que la fabricació es manté a les dues naus de la firma a Montcada i Reixac, on aquest any han incorporat una segona línia de producció.
L’establiment a Terrassa, situat al número 226 del carrer de Provença, disposa d’un espai d’exposició de vehicles on conèixer els models de la marca en persona, una zona per a dur a terme les entregues, l’equip de vendes i un taller dedicat exclusivament a la postvenda. L’empresa, nascuda el 2022 precisament a Terrassa, explica que encara estan acabant de posar a punt l’espai, però que ja reben visites.
El nou concessionari forma part del pla d’expansió de Nomade Nation després de tancar aquest estiu una ronda de finançament d’1,8 milions d’euros, liderada per Prodinco. L’operació ha de permetre a l’empresa reforçar l’expansió comercial a Europa, obrir nous punts de venda propis i desenvolupar dos nous models.
La companyia, fundada i dirigida pel terrassenc Ignasi Ribó, preveu tancar aquest exercici amb una facturació d’11 milions d’euros, davant dels 6 milions del 2025. L’empresa, que ja tenia un concessionari propi a València, preveu obrir un nou establiment a la Comunitat de Madrid a mitjan 2027.