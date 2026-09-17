Labiana entra a l'IBEX Growth Market 15

Labiana entrarà aquest dilluns, 21 de setembre, a l’IBEX Growth Market 15, l’índex que agrupa els 15 valors de BME Growth amb més capitalització borsària ajustada pel capital flotant entre les companyies que compleixen els requisits de liquiditat establerts per BME. El grup farmacèutic espanyol, originari de Terrassa, manté a la ciutat la planta de fabricació i les oficines comercials de Labiana Life Sciences, la seva divisió de salut animal.
La incorporació serà efectiva després de l’ajust de l’índex al tancament de la sessió d’aquest divendres, 18 de setembre. Labiana s’hi incorporarà juntament amb Alquiber, Biotechnology Assets, Catenon i Indexa Capital. Amb els nous moviments, el sector de la salut i les ciències guanyarà pes dins del selectiu, que ja comptava amb la biotecnològica terrassenca Vytrus Biotech.
Es tracta, a més, d'un sector amb una participació especialment elevada de l'inversor minorista. Segons dades de la CNMV corresponents a 2025, aquests inversors van intervenir en el 83,88% del volum de les operacions de compra i en el 75,26% de les vendes dels valors del sector sanitat inclosos en l’índex, assenyala Labiana.
L’entrada de Labiana es produeix després de l’augment de la seva activitat borsària durant aquest any. Fins aquest dimecres, 16 de setembre, les accions de la companyia havien acumulat 9,35 milions d’euros de volum negociat, gairebé el triple dels 3,30 milions registrats durant tot el 2025. L’any anterior, el volum havia estat de 2,75 milions.
També ha augmentat la capitalització borsària de Labiana. A 16 de setembre superava els 52 milions d’euros, davant dels 34,95 milions amb què va tancar el 2025. Aquesta evolució en capitalització i negociació, juntament amb el compliment dels requisits de liquiditat, ha permès a la companyia fer el salt a l’IBEX Growth Market 15.
“La incorporació a l'BEX Growth Market 15 suposa una nova fita en la trajectòria de Labiana com a companyia cotitzada i reflecteix l’evolució que hem experimentat en els darrers exercicis, tant des del punt de vista empresarial com borsari”, assenyala el conseller delegat de Labiana, Manuel Ramos. La companyia espera que la incorporació contribueixi a augmentar la seva visibilitat i a ampliar progressivament la seva base d’accionistes.