La Cambra de Terrassa redueix un 54,29% la intensitat de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle

La Cambra de Comerç de Terrassa ha reduït un 54,29% la intensitat d’emissió de gasos amb efecte hivernacle en relació amb la seva activitat, segons les dades acreditades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). És el percentatge de reducció de la intensitat d’emissió més elevat que figura entre les cambres de comerç inscrites al registre estatal fins al mes de setembre.
La reducció ha permès a l’entitat obtenir el segell "Calculo + Reduzco" del Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni del MITECO. La Cambra calcula la seva petjada de carboni des de 2021 i ha inscrit al registre les petjades corresponents al període 2021-2024.
El distintiu "Calculo" s’atorga quan una organització calcula i inscriu la seva petjada de carboni al registre i presenta un pla de reducció. Per obtenir la menció "Reduzco", el MITECO ha de comprovar una tendència descendent de les emissions en proporció al nivell d’activitat de l’organització durant tres anys seguits. En el cas de la Cambra de Terrassa, la mitjana de la intensitat d’emissió dels anys 2022, 2023 i 2024 va ser un 54,29% inferior a la del període 2021-2023.
El càlcul inclou els anomenats abasts 1 i 2. L’abast 1 comprèn les emissions directes procedents de fonts controlades per la mateixa organització, com les derivades del consum de combustibles en instal·lacions o vehicles propis. L’abast 2 correspon a les emissions indirectes associades a l’electricitat adquirida i consumida. D’acord amb les dades de la Cambra, les emissions absolutes computades dels abasts 1 i 2 van passar del valor registrat el 2021 a zero el 2024. Aquesta comparació entre els exercicis 2021 i 2024 és diferent del 54,29 % acreditat pel MITECO, que mesura l’evolució de la intensitat d’emissió mitjançant la comparació de dos triennis consecutius i té en compte el volum d’activitat de l’entitat.
Actuacions
"La reducció d’emissions és el resultat d’un procés progressiu d’incorporació de criteris ambientals a les instal·lacions, les operacions i la presa de decisions de l’entitat", assenyala Marianella Pereira, responsable de Serveis de Desenvolupament Sostenible de la Cambra de Terrassa. Entre 2022 i 2023 es van fer obres de renovació a la seu de l'entitat que van culminar amb el projecte Cambra Business & Working, amb nous equipaments concebuts amb criteris d’eficiència energètica i reducció d’emissions.
Des de 2023, la Cambra contracta electricitat amb garantia d’origen renovable. L’any 2024 també va instal·lar una planta fotovoltaica de 50 kW i uns 1.000 metres quadrats a la coberta de l’edifici, destinada a afavorir l’autoconsum d’energia renovable i reduir la dependència de l’electricitat subministrada per la xarxa.
Al registre estatal del MITECO hi consten, segons el llistat de setembre, petjades de carboni corresponents a vuit cambres de comerç. Només tres han obtingut fins ara un distintiu que inclou la menció "Reduzco" en algun dels exercicis inscrits. La Cambra de Terrassa presenta el percentatge de reducció de la intensitat d’emissió més elevat entre les cambres que han obtingut aquesta menció.
"El distintiu representa un nou pas en el compromís de l’entitat amb la descarbonització i la millora ambiental, i reforça la voluntat d’aplicar a la nostra pròpia gestió els criteris que promovem entre les empreses", assenyala Pereira.
Assessorament a empreses
L’any 2023, la Cambra de Comerç de Terrassa va posar en marxa un servei específic d’assessorament en sostenibilitat per ajudar les empreses de la demarcació territorial a introduir criteris ambientals, socials i de bon govern a la seva estratègia i gestió. Aquest servei dona continuïtat al treball iniciat l’any 2021 mitjançant el programa Pime Sostenible.
Aquest 2026, l’entitat ha ampliat aquesta línia amb el pilot Indústria Sostenible, desenvolupat amb la Diputació de Barcelona. La Cambra acompanya les empreses en el càlcul de la petjada de carboni, la identificació de les principals fonts d’emissió, l’elaboració de plans de reducció i la preparació de la documentació necessària per inscriure la petjada al registre del MITECO. També ofereix suport per integrar els criteris ambientals, socials i de bon govern en l’estratègia empresarial i preparar informes de sostenibilitat.
"La Cambra de Terrassa continuarà calculant anualment la seva petjada de carboni, fent el seguiment del pla de reducció i impulsant mesures per assolir progressivament una reducció més gran de les emissions derivades de l’activitat de l’entitat", subratlla Pereira.