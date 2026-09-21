La Cecot crea un servei d’assessorament en mobilitat sostenible

La Cecot ha incorporat una nova àrea d’assessorament especialitzada en mobilitat sostenible per ajudar les empreses a identificar i aplicar solucions adaptades a la seva activitat. El servei, que anirà a càrrec de l’enginyer industrial Francesc Perarnau, abordarà qüestions com la transformació de flotes, la instal·lació de punts de recàrrega, la compra de vehicles elèctrics i l’elaboració d’auditories i plans de mobilitat.
La iniciativa parteix de la consideració de la mobilitat com un factor que incideix directament en els costos i la productivitat de les empreses. Els desplaçaments dels treballadors, el transport de mercaderies, la logística i les flotes poden tenir efectes tant sobre les despeses de les organitzacions com sobre aspectes com la puntualitat, el benestar dels empleats o la capacitat d’atreure i retenir talent, assenyala la patronal.
"La mobilitat no és només transport: és productivitat, competitivitat i qualitat de vida dels treballadors", assenyala Perarnau. El nou assessor de la Cecot considera que l’optimització dels desplaçaments també pot contribuir a reduir l’impacte ambiental de les empreses. "Gestionar i optimitzar la mobilitat és també una eina de descarbonització", apunta.
Un dels àmbits en què la qüestió pren més rellevància és el dels polígons industrials i altres centres d’activitat econòmica, on la dependència del vehicle privat continua sent elevada i les alternatives de transport no sempre s’ajusten a les necessitats dels treballadors i de les empreses. En aquests casos, la Cecot planteja analitzar les característiques de cada activitat i territori abans de definir les mesures a aplicar.
El nou servei inclou assessorament per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, la transformació de flotes cap a alternatives més sostenibles i la compra de vehicles elèctrics, així com la realització d’auditories i plans de mobilitat. També oferirà suport en la identificació d’ajuts i subvencions vinculats a la mobilitat sostenible.
"Cada empresa, cada sector i cada territori necessita una resposta diferent", afirma Perarnau, que defensa abordar la mobilitat empresarial tenint en compte tant les necessitats dels treballadors com les de cada activitat.
Perarnau és enginyer industrial i ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional en els àmbits de la innovació, la tecnologia i la mobilitat intel·ligent vinculats al sector de l’automoció. També ha ocupat càrrecs de direcció en aquesta indústria i ha participat en grups de treball i comitès d’associacions relacionades amb l’automoció, l’energia i la mobilitat, tant a escala estatal com europea.