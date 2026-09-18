El Vallès Occidental és una de les comarques amb més pes en la 15a edició del programa Accelera el Creixement, impulsat per la Diputació de Barcelona i Pimec. Un total d’11 pimes vallesanes han estat seleccionades per participar en aquesta nova edició, la mateixa xifra que aporta el Baix Llobregat i que representa, entre totes dues comarques, el 44% de les 50 empreses escollides. Entre les participants hi ha García Marín System, empresa de Terrassa que formarà part del programa durant els pròxims nou mesos.
L’edició d’aquest 2026 es va posar en marxa aquest dijous amb un acte institucional al Pati Manning de Barcelona. En total, la convocatòria havia rebut 82 candidatures i finalment n’han estat seleccionades 50, que rebran acompanyament expert i personalitzat per identificar oportunitats de creixement i elaborar un pla estratègic.
El programa, que arriba als 15 anys de trajectòria, ofereix assessorament en àmbits com la transformació digital, la comercialització de productes i serveis, l’estructura financera, la internacionalització i l’organització interna. El servei de consultoria està valorat en 5.500 euros, però les empreses participants només n’assumeixen 750 gràcies a la bonificació pública.
El Vallès Occidental és una de les comarques amb més representació en aquesta edició, amb 11 de les 50 empreses seleccionades, el 22% del total. La mateixa xifra correspon al Baix Llobregat, mentre que el Vallès Oriental hi aporta set pimes (14%). El Bages i el Maresme en sumen cinc cadascuna, Osona en té quatre, i l’Alt Penedès, l’Anoia i el Barcelonès, dues cadascuna. El Garraf tanca la llista, amb una empresa.
Perfil industrial
Les empreses seleccionades comparteixen majoritàriament un perfil de petita companyia i activitat industrial. El 72% té entre 10 i 49 treballadors, mentre que el 26% són microempreses amb menys de deu empleats. Només el 2% són empreses mitjanes, amb fins a 249 treballadors.
Per sectors, la indústria concentra el 42% de les participants, seguida dels serveis, amb un 34%. El comerç representa el 12%, la construcció, el 10%, i la logística, el 2%. També es tracta, en bona part, de negocis amb una trajectòria consolidada: el 42% supera els 20 anys d’activitat, mentre que el 22% té menys d’una dècada.
L’objectiu de l’Accelera és que, a partir d’una diagnosi inicial, cada companyia pugui determinar quines són les principals palanques per impulsar el negoci a mitjà i llarg termini. Els objectius definits durant el procés es traduiran en un pla d’acció adaptat a cada empresa.