Celsa contracta Citi, Barclays, Goldman Sachs i Rothschild per assessorar la sortida dels fons

Celsa ha contractat Citi, Barclays, Goldman Sachs Bank Europe i Rothschild & Co com a assessors financers per analitzar i preparar la sortida dels fons que controlen el 98% del seu accionariat. La companyia siderúrgica, amb seu a Castellbisbal, ha comunicat la designació de les quatre entitats, que l'acompanyaran en l'estudi de les diferents alternatives per executar l'operació.
Els assessors hauran d'avaluar les opcions disponibles i, si escau, participar en la seva execució. Entre les fórmules que es mantenen obertes hi ha una operació corporativa, com ara una venda o una fusió, o una sortida a borsa. La companyia, però, assegura que encara no s'ha pres cap decisió sobre el mecanisme que s'adoptarà.
Els fons SVP, Attestor, Golden Free i Cross Ocean van prendre el control de Celsa el 2023, després del procés de reestructuració del deute. El president de la companyia, Rafael Villaseca, ja va assenyalar a principis d'octubre que el procés es duria a terme "sense presses i sense urgències" i que no es descartava cap alternativa.
En paral·lel, Celsa ha designat JP Morgan, Goldman Sachs Bank Europe i Barclays per estudiar possibles fórmules de refinançament, en condicions més favorables, d'una emissió de bons que la participada Celsa Opco SAU va anunciar al mercat el desembre del 2025. Es tracta d'una operació diferenciada del procés de sortida dels accionistes, però que també busca millorar les condicions financeres del grup.