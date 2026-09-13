Cap a on es mouen els mercats i els inversors

La geopolítica marca l’agenda econòmica. Les tensions i la pressió sobre l’Iran, mantenint aquest últim front de guerra obert, està fent augmentar els preus dels combustibles fòssils dels països no productors però també dels productors, que la consumeixen molt més encara, i, per tant, resten sotmesos a una pressió a l’alça de la inflació malgrat que l’economia continuï generant. Aquest escenari està fent augmentar els tipus d’interès a llarg termini dels bons públics, fins a punts considerats crítics.
Els inversors podrien haver castigat els mercats i, en canvi, els índexs segueixen prop dels màxims. No tan sols això, sinó que les empreses tecnològiques són les que continuen tibant, mentre les tradicionals s’han vist més afectades pel repunt del cost del deute. Per tant, els inversors semblen estar tranquils amb les fortes reinversions i l’augment del deute per la IA, probablement perquè les taxes de retorn en beneficis continuen sent altíssimes versus els altres negocis, i consideren que la pujada d’interessos no l’està posant en perill. En conseqüència, mantenen una forta inversió en la tecnologia fent cas dels criteris fonamentals de les companyies i de la millora trimestre rere trimestre dels resultats empresarials.
L’altre front és el polític, especialment als EUA amb l’apropament de les eleccions de mig termini. Històricament, les incerteses prèvies han donat correccions que els inversors haurien d’aprofitar per entrar perquè sempre després d’aquestes hi ha hagut alces de més del 10% als 3 i 6 mesos. A Europa, la situació és més complexa: la dreta i ultradreta pot condicionar la mateixa existència de la Unió Europea, on la menor proporció d’empreses tecnològiques ha fet que hi hagués més correccions per la pujada de tipus. De tota manera, els inversors restem a l’espera de possibles correccions per poder tornar a reinvertir buscant nous màxims a les borses, especialment amb la nova revolució que suposa la IA, que optimitzarà molts dels processos, especialment els burocràtics, i millorarà l’eficiència de les companyies, i esperem que els seus rendiments.