La Cecot alerta que l’augment dels costos energètics torna a posar pressió sobre la competitivitat de les empreses i, especialment, sobre la indústria. La patronal considera que la nova escalada registrada durant les darreres setmanes està repercutint ja sobre els costos de producció i genera incertesa en les decisions d’inversió, mentre "moltes empreses encara arrosseguen els efectes acumulats de la crisi energètica dels darrers anys".
L’impacte, assenyala la Cecot, és més evident en les activitats amb una elevada intensitat energètica, però també afecta sectors com la logística, la distribució i els serveis, que necessiten disposar d’uns costos energètics previsibles. L’encariment de l’energia redueix els marges empresarials i pot acabar repercutint sobre el conjunt de la cadena de subministrament, alerta la patronal.
Davant d’aquest escenari, la Comissió d’Energia i Sostenibilitat de la Cecot reclama accelerar el desplegament de les energies renovables per reduir la dependència exterior i augmentar la disponibilitat d’energia a preus competitius. La patronal, però, considera que incrementar la generació no és suficient i demana adaptar també les infraestructures al nou mix energètic.
En aquest sentit, posa el focus en l’emmagatzematge, especialment les bateries, per facilitar la integració de les renovables i reduir l’exposició a la volatilitat dels preus. També reclama una xarxa elèctrica més flexible i resilient, amb més capacitat de gestió i una planificació de les inversions adequada al procés d’electrificació de l’economia.
Revisió dels costos regulats
La Cecot demana igualment revisar els elements fiscals i reguladors "que encareixen el cost final de l’energia suportat per les empreses". La patronal defensa una fiscalitat que afavoreixi la competitivitat industrial i incentivi les inversions en eficiència, electrificació i descarbonització.
En aquest àmbit, també expressa la seva preocupació per l’impacte sobre el preu de l’energia de determinades mesures adoptades arran de l’apagada elèctrica general de l’any passat. La Cecot reclama que els costos derivats de les noves obligacions del sistema s’avaluïn amb criteris tècnics, transparència i proporcionalitat, per evitar que recaiguin sobre les empreses nous sobrecostos que puguin perjudicar la seva competitivitat.
"La competitivitat de les empreses i la transició energètica no són objectius incompatibles. Al contrari: només disposarem d’una economia més resilient, innovadora i sostenible si som capaços de garantir energia segura, estable i a preus competitius", assenyala la Comissió d’Energia i Sostenibilitat de la Cecot.
La patronal considera que actuar sobre la generació, l’emmagatzematge i la xarxa, alhora que es revisen els costos regulats, és necessari per evitar que les tensions del mercat energètic es converteixin de nou en un obstacle estructural per a l’activitat empresarial i industrial.