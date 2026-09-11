Labiana amplia mercats i llança nous fàrmacs

Labiana continua ampliant el seu negoci tant en l’àmbit de la salut humana com en el de la salut animal. El grup farmacèutic originari de Terrassa ha obtingut noves autoritzacions de comercialització per a diversos medicaments a Europa i ha assolit un acord per portar un producte de salut femenina a set països de Llatinoamèrica, mentre que a Espanya ha incorporat dos nous medicaments veterinaris al seu catàleg.
En l’àmbit de la salut humana, la companyia ha obtingut dues autoritzacions a Suècia i dues a Portugal per a l’empagliflozina, un antidiabètic oral. També ha aconseguit dos registres als Països Baixos per a l’octreòtida, un medicament utilitzat en determinats trastorns endocrins i digestius. Les noves autoritzacions formen part del pipeline de salut humana de Labiana i amplien els mercats on es poden comercialitzar aquests productes.
L’activitat internacional també creix a Llatinoamèrica amb Precyst®, un complement alimentari per a la salut femenina elaborat amb D-manosa i extracte de nabiu vermell. Labiana ha aconseguit les cinc primeres autoritzacions de comercialització del producte i ha arribat a un acord amb una de les principals companyies farmacèutiques de la regió per subministrar-lo a set països.
Dos nous medicaments veterinaris
En paral·lel, Labiana ha reforçat el negoci de salut animal amb el llançament a Espanya de dos nous medicaments veterinaris a través de Labiana Life Sciences, la divisió del grup dedicada a aquest àmbit, que manté a Terrassa la planta de fabricació i les oficines comercials.
Un dels nous productes és un injectable de robenacoxib per tractar el dolor i la inflamació en gossos i gats. L’altre és un sedant i preanestèsic a base d’acepromacina indicat per a gossos. Amb aquestes incorporacions, la divisió amplia el seu catàleg de productes comercialitzats al mercat espanyol.
Aquests avenços arriben després que Labiana tanqués el 2025 amb una facturació de 75,2 milions d’euros, un 13,5% més que l’any anterior. El benefici es va situar en 2,6 milions d’euros, dotze vegades per sobre del registrat el 2024.