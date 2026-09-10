Terrassa perd 485 cotitzants a l’agost i baixa dels 105.000

Terrassa va tancar l’agost amb el tercer descens mensual consecutiu en el nombre d’afiliats a la Seguretat Social. La xifra d’egarencs ocupats acostuma a reduir-se a l’estiu, inclòs el vuitè mes de l’any, i la davallada d’enguany, tot i ser petita, ha suposat tornar a quedar per sota del llindar dels 105.000 cotitzants.
Segons les dades publicades aquest dijous per l’Institut d’Estadística de Catalunya –amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc–, Terrassa va tancar l’agost amb 104.520 afiliats a la Seguretat Social, 485 menys que al juliol, quan eren 105.005. La caiguda va ser d’un minso 0,46%.
La davallada de l’agost s’explica per la disminució de l’ocupació femenina, però sobretot per la masculina. El nombre de dones terrassenques afiliades a la Seguretat Social va passar de 48.740 el 31 de juliol a 48.555 el 31 d’agost, 185 menys (-0,38%). La cotització masculina va caure un 0,54%, passant de 56.265 a 55.960 afiliats, 305 menys.
La reducció es va donar a tots els grups d’edat, amb intensitats diferents, menys el col·lectiu de 55 anys o més, que va sumar 55 afiliats, passant de 20.930 a 20.985.
Per origen, els ocupats de nacionalitat espanyola van caure de 89.200 a 88.470, 730 menys (-0,82%). En canvi, els estrangers van augmentar de 16.045 a 16.045 (+240; +1,52%).
Sigui com sigui, el nombre de terrassencs afiliats a la Seguretat Social continua per sobre del registrat un any abans. L’agost del 2025 la ciutat comptava amb 101.120 cotitzants, de manera que en dotze mesos s’han incorporat 3.400 persones al sistema, un increment del 3,36%.
Paral·lelament al descens del nombre de terrassencs afiliats, a l’agost també van disminuir les afiliacions a la Seguretat Social –una mateixa persona es compta tantes vegades com a situacions de cotització tingui– de residents a Terrassa. Van passar de 109.525 al juliol a 108.910 a l’agost, 615 menys (-0,56%).
La contracció es va deixar notar especialment en la construcció (que va caure un 1,89%, amb 170 afiliats menys) i en la indústria (-0,67%). El sector serveis també va experimentar una lleugera reculada del 0,39% (-325 persones), mentre que l’agricultura es va mantenir pràcticament plana amb un tímid repunt de 5 afiliats.