Fluidra millora en sostenibilitat i arriba als 79 punts sobre 100 en l’avaluació de S&P

Fluidra ha elevat fins als 79 punts sobre 100 la seva puntuació en sostenibilitat en l’avaluació de S&P Global corresponent a aquest 2026, dos punts més que l’any anterior. La companyia vallesana, especialitzada en equipament i solucions per al sector de la piscina i el “wellness”, queda així a només un punt de l’objectiu que s’ha marcat per al 2030, situat en els 80 punts.
La millora és especialment significativa si es compara amb la situació de fa sis anys. El 2020, Fluidra obtenia 47 punts en aquesta mateixa avaluació. Des de llavors, la companyia amb seu a Sant Cugat del Vallès ha anat incrementant la seva puntuació a mesura que ha desplegat el seu pla de sostenibilitat.
La governança és un dels àmbits que més ha avançat en l’última avaluació. Fluidra hi obté 81 punts, quatre més que l’any anterior. Dins d’aquesta dimensió, assoleix la màxima puntuació en transparència i informació corporativa, amb 100 punts, mentre que obté 98 punts en ètica empresarial i 90 en gestió de la cadena de subministrament.
També millora en l’àmbit social, on passa de 76 a 80 punts. La companyia obté 92 punts en drets humans, 85 en pràctiques laborals i 78 en gestió del capital humà. En el cas de les pràctiques laborals, la puntuació és la màxima dins del seu sector.
Aposta pel talent
Precisament, en la gestió del capital humà, S&P destaca els programes de desenvolupament dels empleats de Fluidra, que obtenen la màxima qualificació. Es tracta d’iniciatives internes orientades al desenvolupament professional i al talent.
En l’àmbit mediambiental, en canvi, Fluidra manté els 75 punts de l’avaluació anterior. El millor resultat correspon a l’apartat d’energia, amb 100 punts, seguit de les matèries primeres sostenibles, amb 86, i l’estratègia climàtica, amb 83. Aquest últim és el criteri amb més pes dins d’aquesta dimensió.
“Des del llançament del nostre pla director de sostenibilitat, hem avançat de manera sostinguda”, assenyala Carla Coloma, directora global de Sostenibilitat de Fluidra, que atribueix aquesta evolució especialment al treball dels equips de la companyia. “Darrere de cada valoració, reconeixement i fita hi ha equips que treballen cada dia per construir una empresa més responsable, transparent i resilient”, afegeix.
Per quart any consecutiu, Fluidra també ha estat inclosa en el Sustainability Yearbook elaborat per S&P. En l’edició de 2026.