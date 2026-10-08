Culinarium: cuina en evolució

Culinarium ha fet de la capacitat d’adaptació una de les claus de la seva trajectòria. Els orígens de la companyia es remunten al 1863 a Tàrrega, quan Delfí Elías, fill d’una família de bufadors de vidre, va fundar Casa Delfín, on venia porrons, setrills i vasos. Amb el temps, el negoci va evolucionar cap als estris de cuina i de taula per a la restauració i l’hoteleria, activitat que Casa Delfín manté actualment. D’aquest negoci va sorgir també la línia de botigues que, inicialment, estava orientada al client professional. La cinquena generació, però, va detectar que hi compraven particulars i va decidir reorientar el model cap al consumidor final, donant lloc a Culinarium.
Des d’aleshores, el negoci ha continuat transformant-se al mateix ritme que els hàbits dels clients. “Abans cuinava l’àvia o la mare; ara cuina tothom, els nois, els nens, els solters... Hem rejovenit el perfil a les botigues”, destaca Montse Robinat, CEO de Culinarium. La cuina ha guanyat protagonisme a les llars –”abans era un espai oblidat al final del passadís i ara s’ha convertit en un dels més rellevants de la casa”–, i els consumidors busquen més assessorament davant d’una oferta cada vegada més àmplia. Aquesta atenció personal és, segons Robinat, un dels elements que diferencien les seves botigues.
La companyia suma actualment 36 establiments, 19 a Catalunya, i manté una política d’expansió “lenta però segura” per diferents punts de l’Estat.
Alhora, està reforçant el canal digital. Culinarium ja disposava de botiga en línia abans de la pandèmia, però aquell moment va accelerar-ne el desenvolupament. “Aquí ens vam adonar del que ens estàvem perdent si no treballàvem molt més bé aquest canal”, explica Robinat. Ara la companyia treballa per potenciar el model omnicanal i prepara un servei de consulta en línia amb professionals.
La transformació també passa per dins de l’empresa. Culinarium està incorporant noves tecnologies per agilitzar processos interns, en àmbits com l’aprovisionament, la logística i el màrqueting i està formant els equips en intel·ligència artificial.
Un altre eix de creixement és la marca pròpia, que va començar a desenvolupar fa uns deu anys. La companyia la vol continuar ampliant com una via per diferenciar-se en qualitat, preu i disseny, sense deixar de treballar amb altres marques del mercat.