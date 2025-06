De començar en un soterrani a fabricar per a Airbus o Alstom

És possible que en un avió d’Airbus o un tren d’Alstom hi hagi alguna peça fabricada en unes naus del número 497 de l’avinguda del Vallès. És on s’ubica Bradel Works, una empresa força jove (la societat es va constituir el 2021) i capitanejada també per dos joves: Oriol Braqué i Sergi Gonzalo. Es dediquen a la mecanització de precisió i la fabricació de prototips, sèries i components sota petició.

Braqué treballava al negoci familiar, però va decidir provar sort en un taller de mecanitzats, fins que un dia va decidir posar-se per ell. “Vaig comprar una màquina i vaig començar en un soterrani”, recorda. De seguida es va traslladar a una de les naus que ocupa actualment Bradel Works. “El primer client va ser un senyor a qui jo li volia comprar el taller i quan va saber que ja tenia una primera màquina em va donar feina”, rememora. “Al final són màquines bastant automàtiques. Quan estan preparades, van soles. I vaig pensar a comprar-ne una segona. Vaig agafar un treballador, una tercera màquina, vaig anar tenint feina i em vaig plantejar buscar una mà dreta. Va ser aleshores quan vaig conèixer el Sergi, que treballava en una empresa de mecanitzats i ara és el meu soci”, comenta. Just en aquell moment van llogar una segona nau just al costat de la que ja ocupaven.

Oriol Braqué, a les instal·lacions de l`empresa

Alberto Tallón

“Produïm peces de plàstic, ferro, acer inoxidable i alumini, sota plana. Són peces que van per a automoció, defensa, el sector ferroviari, nàutic, farmacèutic, packaging… Poden anar a molts sectors”, detalla Braqué. Gairebé tots els seus clients són de Catalunya, però indirectament, a través de tercers, també treballen per a grans corporacions. Han fet coses per a Airbus, Alstom, KTM… “De vegades fem conjunts que sabem que aniran a l’enganxament entre vagons d’un tren. Altres cops, per la forma ens podem imaginar que serà l’anell del llum, però molts altres no sabem on anirà”, explica Braqué.

De 180 a 1.600 m²

Bradel Works va començar en una nau de 180 m², però amb els anys ha anat creixent. Avui n’ocupa quatre amb un total de més de 1.600 m². “Jo soc molt llançat i de seguida que venia feina nova he intentat adquirir més màquines amb l’ajuda del meu pare i dels bancs, agafar més gent… Hem anat creixent una mica inconscientment”, diu Braqué. La veritat, però, és que el mercat els ha acompanyat. Han passat de facturar uns 200.000 euros el primer any a prop d’1,8 milions d’euros el 2024 i esperen arribar als 3 milions en dos anys. El projecte el va començar Braqué en solitari i avui són una quinzena de persones a l’empresa.

“Quasi tot porta peces mecanitzades: un pany d’una porta, un moble, un cotxe, una bici, una grua que fa cases… Si et vas espavilant i buscant, tindràs feina”, considera el jove. “Diuen que qui molt abraça, poc estreny, però jo discrepo una mica. Crec que sempre he tingut feina perquè toco molts sectors i quan un baixa, l’altre tira”, afegeix, alhora que explica que intenta que cada client no superi un 20 o un 30% de la seva facturació per no comprometre la feina si venen mal dades per una banda o altra o factors externs que no pot controlar com ara aranzels o guerres.

“La gent ha de treballar i tenir ganes, però el factor sort hi és. Jo crec que n’he tingut molta, de trobar-me pel camí amb gent que m’ha ajudat, gent que m’ha donat feina, potser pel meu caràcter, l’actitud, les ganes. No t’ho sé dir. Però el factor sort crec que hi ha sigut”, assenyala Braqué quan és preguntat per la clau d’aquest creixement. A la vegada, valora la feina d’un comercial extern que els ha aportat força clients i tots els correus i portes a les quals ha trucat ell mateix.