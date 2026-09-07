De la distribució d’ulleres a crear una fàbrica de muntures a Terrassa: el cas de Supernova Specs

Durant dècades, la fabricació de muntures d’ulleres va formar part del paisatge industrial català. Després, com tants altres sectors, bona part de la producció massiva va marxar a la Xina, mentre que Itàlia, especialment al Vèneto, va retenir i consolidar el lideratge del disseny i la fabricació de gamma alta i de luxe. Ara, Carlos Rodríguez intenta recuperar una petita part d’aquesta activitat des de Terrassa.
En una nau de 1.400 metres quadrats del carrer de l’Hoquei, Supernova Specs fabrica muntures d’acetat i metall per a marques –petits emprenedors o firmes de roba o accessoris que volen incorporar ulleres de sol–, distribuïdors i grups d’òptica. Els seus clients són principalment nacionals, però també n’hi ha dels Estats Units o Portugal, per posar dos exemples.
El projecte és relativament recent. Rodríguez va començar en el sector òptic com a comercial després de tornar d’Austràlia el 2017 i, abans de la pandèmia, ja havia creat la seva pròpia distribuïdora. El negoci va donar lloc a C. Rodríguez, la seva marca d’ulleres, que comercialitza diferents col·leccions fabricades a la Xina directament a les òptiques.
La pandèmia, però, va posar en evidència les dificultats de dependre d’una producció situada a milers de quilòmetres: pagaments per avançat, tràmits d’importació, quantitats mínimes elevades i terminis que, segons Rodríguez, poden arribar als 90 o 120 dies abans d’afegir-hi el transport. “Hem de fabricar”, recorda que va pensar aleshores.
D’aquí va néixer una segona pota del negoci. Rodríguez va començar a muntar una fàbrica a Terrassa entre el 2022 i el 2023 i aquest juliol ha separat formalment les dues activitats. C. Rodríguez queda com la distribuïdora i marca pròpia, mentre que Supernova Specs és el nom comercial de la fàbrica.
La nau que ocupa havia estat buida durant 16 anys i Rodríguez va haver de posar en marxa pràcticament tot el projecte des de zero. Va vendre una casa i les primeres inversions les va assumir amb recursos propis i amb préstecs familiars. La maquinària que està incorporant ara és la primera gran inversió que ha pogut finançar externament.
El procés també va implicar un període de formació i d’aprenentatge dels processos de fabricació, inclosos viatges a la Xina.
Un ofici desaparegut
Avui la companyia dona feina a una desena de persones, entre fàbrica, magatzem i oficines, més sis comercials externs. Rodríguez lamenta problemes per trobar personal experimentat en el sector, que “va desaparèixer fa 40 anys”, diu, i destaca especialment el paper del Paco, a qui va comprar l’empresa de metall i amb qui ara està “formant un bon equip”.
La voluntat de recuperar aquest coneixement també s’estén a la formació universitària. Rodríguez ha mantingut converses amb la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) perquè els estudiants puguin conèixer sobre el terreny com es fabrica una muntura.
Supernova Specs ha anat creixent de mica en mica i l’exercici anterior va ser positiu. La facturació ronda actualment el mig milió d’euros i la previsió de Rodríguez és que aquest any pràcticament es dupliqui. La capacitat màxima de la fàbrica és d’unes 60.000 muntures anuals, tot i que la companyia encara està lluny d’aquest sostre.
El gruix del negoci no és la seva pròpia marca. Supernova Specs està enfocada a fabricar per a tercers, que poden arribar amb un disseny ja predefinit o contractar també el desenvolupament del model. A les instal·lacions del carrer de l’Hoquei es poden abordar les diferents fases que converteixen un disseny en una ullera acabada: desenvolupament i prototipatge, mecanitzat de les peces, poliment, muntatge i control de qualitat. L’únic procés que encara s’externalitza és la galvanització de les muntures metàl·liques per les exigències específiques d’aquest tractament.
Valor afegit
Rodríguez admet que fabricar a Espanya és més car que a la Xina, però considera que la seva empresa pot situar-se en una posició intermèdia respecte d’altres fabricants europeus. La proximitat, l’idioma compartit, el segell “made in Spain”, la possibilitat de fabricar sèries més petites i uns terminis més curts formen part de la seva proposta de valor. Un prototip pot estar disponible, si cal, en una setmana i l’enviament es pot fer arribar en 24 hores. Una fabricació de 2.000 o 3.000 unitats pot requerir aproximadament un mes o un mes i mig si hi ha prou matèria primera en estoc. Una gran comanda pot allargar-se fins als dos o tres mesos.
Rodríguez acaba d’incorporar set màquines noves i calcula que en necessitarà dues més si fa realitat el següent pas de la companyia: incorporar els estoigs i l’embalatge per oferir als clients un servei més complet.
“És un projecte que té molta escalabilitat”, assegura Rodríguez. Més màquines, més automatització i un equip més gran podrien permetre assumir més clients i continuar fent créixer el negoci.