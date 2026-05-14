Distingeixen el DFactory com una de les millors zones d'innovació del món

El DFactory Barcelona ha estat distingit amb el premi a una de les Millors Zones d’Innovació del Món durant la celebració del 12è Congrés Mundial de Zones Franques, que ha tingut lloc aquesta setmana al Panamà Convention Center. El guardó, atorgat per la plataforma internacional Real Asset Media, reconeix el model impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) per convertir aquest espai en un ecosistema d’innovació industrial avançada.
El president executiu del CZFB, el terrassenc Pere Navarro, i la directora general de l’entitat, Blanca Sorigué, han recollit el premi de mans de Courtney Fingar en el marc d’aquest congrés internacional, organitzat per la World Free Zones Organization (WFZO).
El reconeixement posa el focus en el paper del DFactory Barcelona com a centre d’innovació vinculat a la indústria 4.0, on conviuen empreses, multinacionals i centres tecnològics especialitzats en àmbits com la intel·ligència artificial, la robòtica, la ciberseguretat, la sensòrica o la impressió 3D.
“És un gran orgull rebre aquest reconeixement perquè vol destacar el canvi de paradigma en el model industrial que suposa DFactory”, valora Pere Navarro, que defensa el pas “de la gestió de sòl a l’activació d’un ecosistema d’innovació” basat en la col·laboració com a factor de competitivitat.
Segons el president executiu del CZFB, el DFactory és “el cor de l’innovador districte” que impulsa la Zona Franca de Barcelona i contribueix a posicionar la capital catalana “com un dels grans hubs internacionals d’indústria avançada”.
El Congrés Mundial de Zones Franques, celebrat sota el lema “Zones franques en el nou model operatiu global: desafiaments i oportunitats”, ha reunit dirigents i representants institucionals d’arreu del món per debatre sobre el futur del comerç, la indústria i la inversió global.
En aquest context, Blanca Sorigué ha participat en un dels debats centrals dedicats al lideratge en temps de transformació. Durant la seva intervenció, ha defensat que les zones franques han d’evolucionar “cap a plataformes actives d’innovació” capaces d’accelerar nous models productius i generar impacte econòmic sostenible.
Sorigué també ha reivindicat la importància de concentrar “talent, indústria i tecnologia” en un mateix ecosistema per reduir el temps entre el desenvolupament d’una idea i la seva aplicació real. La directora general del CZFB ha remarcat igualment el paper de la col·laboració publicoprivada i del talent com a elements clau per a la competitivitat industrial.
Per la seva banda, Pere Navarro ha intervengut en un altre panel centrat en sostenibilitat i transformació industrial verda, on ha defensat que la sostenibilitat s’ha convertit en “un factor real de competitivitat” que influeix en les decisions d’inversió i millora la resiliència empresarial.
Durant la seva estada a Panamà, els responsables del CZFB també han mantingut reunions amb representants institucionals i organismes internacionals vinculats al comerç i a les zones econòmiques especials, entre ells el ministre de Comerç i Indústries de Panamà, Julio Moltó, el president de la WFZO, Mohammed Alzarooni, la presidenta de l'Aliança Global de Zones Econòmiques Especials (GASEZ), Nan Li Collins, representants de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD), o de l'Associació de Zones Franques de les Amèriques (AZFA).