La manca de vocacions industrials accentua el desajust de talent al Vallès, lamenta la Cecot

La Cecot considera que el desajust entre l'oferta formativa i la demanda de professionals de les empreses, sobretot en àmbit industrial, continua sent un dels principals reptes del mercat laboral al Vallès Occidental i destaca que la falta de noves vocacions en aquest sector augmenta aquesta bretxa.
Aquest va ser un dels missatges centrals de la trobada de la Xarxa Terrassa Orienta, celebrada a la seu de la patronal i impulsada per l’Ajuntament de Terrassa, amb la participació de professionals de l’orientació, centres educatius, serveis públics i entitats del territori.
Durant la sessió, es va posar en relleu el pes del sector industrial a la comarca, que representa el 24,4% del VAB del Vallès Occidental i dona feina a més de 84.000 persones, al voltant del 20% de l’ocupació. Tot i aquesta importància, la Cecot alerta que la indústria continua poc present en el relat educatiu, fet que dificulta l’aparició de noves vocacions. De fet, les empreses continuen trobant dificultats per cobrir determinats perfils, especialment operaris qualificats i tècnics.
Les tècniques d’orientació de l'organització empresarial Anna Font i Marta Astals van defensar el paper de l’orientació per revertir aquesta situació. “Els orientadors i orientadores són peces clau perquè les vocacions industrials emergeixin”, van remarcar, subratllant la necessitat d’ampliar el ventall d’opcions professionals que es presenten als joves. Durant la seva presentació, centrada en els sectors químic i agroalimentari, també van insistir en la importància de trencar estereotips sobre la indústria i de posar en valor la innovació, la sostenibilitat i l’estabilitat laboral del sector, així com de considerar no només les titulacions, sinó també competències transversals com l’adaptació al canvi, la responsabilitat o el treball en equip, cada cop més valorades per les empreses.
La jornada va incloure espais de debat i tallers per avançar cap a un model d’orientació més coordinat i connectat amb la realitat del teixit productiu. Des de la Cecot es valora positivament aquesta col·laboració per reduir el desajust de talent que afecta el mercat laboral del territori.